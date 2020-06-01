Головна Новини
1 червня • оновлено в 15:18
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Новини

В Україні помітили Москвич з причепом на "блатних" номерах

5.1т
Читати матеріал російською

У Закарпатській області помітили незвичайний "автопоїзд". У ньому звертають на себе увагу екзотичні номери.

Як можна побачити на фото. сам по собі тандем транспортних засобів цілком звичайний і "народний" – до старенького Москвича прикріплено простенький причіп, завантажений мішками. Але при цьому у причепа ексклюзивні держзнаки – з чотирма однаковими цифрами.

Звичайні Москвич і причіп з дуже незвичайними номерами

Звичайні Москвич і причіп з дуже незвичайними номерами

instagram.com/krasivie_avtonomera_ua

Цікаво тут те, що подібні номери в Україні офіційно коштують 36 000 грн. (1400 доларів). І в даному випадку номерні знаки "тягнуть" за вартістю більше, ніж автомобіль і причіп разом узяті (чи коштують як мінімум стільки ж). В середньому Москвичі продають на вторинному ринку по 800 доларів, а аналогічний причіп можна купити за $ 500-600.

До речі, "красиві" номери на недорогих авто зустрічаються в Україні не так вже й рідко. Раніше OBOZREVATEL писав про те, що на подібних держзнаках їздить ЗАЗ-1102 Таврія та навіть іржава Газель.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Автоновини України" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Автоновини України
Теги
фотографии б/к автомобіль автономери авто
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
5
Смішно
2
Цікаво
0
Сумно
1
Треш
Авто Новини

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 23 672.

    Вилікувалися: 9538. Померли: 708.

  • У світі захворіли понад 6,1 млн осіб, загинули – 370 тисяч.

  • Китай підтвердив нову версію походження коронавірусу – це не тварини з ринку

  • Восени в Україні можлива друга хвиля коронавірусу. МОЗ готується

  • Лікар заявив про небезпечні зміни в крові при коронавірусі. Вони провокують руйнування органів і клітин в організмі.

Новини авто

Топпублікації

Топблоги