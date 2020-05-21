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21 травня • оновлено в 12:30
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В Україні побудували пожежний пікап для лісників

1.7т
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Українська компанія Validus Special Auto створила лісопатрульний комплекс на базі популярного пікапа Ford Ranger.

Лісопатрульний комплекс на базі пікапа Ford Ranger

Лісопатрульний комплекс на базі пікапа Ford Ranger

ford.ua

Автомобіль оснащений 2-літровим турбодизелем потужністю 170 к.с. і обертовим моментом 420 Нм. Він працює в парі з 6-ступінчастою "механікою", а привід здійснюється на всі колеса. Крім того, пікап укомплектували лебідкою.

Лісопатрульний комплекс на базі пікапа Ford Ranger

Лісопатрульний комплекс на базі пікапа Ford Ranger

ford.ua

Лісопатрульний комплекс на базі пікапа Ford Ranger

Лісопатрульний комплекс на базі пікапа Ford Ranger

ford.ua

Компактний і маневрений Ford Ranger має все необхідне в своєму арсеналі, щоб впоратися з вогнем. Основні елементи лісопатрульного комплексу розміщуються в кузові пікапа. Тут знаходиться модуль пожежогасіння з баком на 600 літрів, шланги і насос, який дозволяє здійснювати забір води з зовнішніх джерел.

Як писав раніше OBOZREVATEL, в Україні створили спеціальний всюдихід для медиків на базі пікапа Mitsubishi L200.

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Автор
Сергій Іванов
Тема
Автоновини України
Місце
Україна
Теги
авто новини пожежа Mitsubishi Ford пікап
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