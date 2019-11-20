В Україні офіційно ввели штрафи за перевезення дітей без автокрісел: чого очікувати

Сьогодні вступає в силу закон, що передбачає штраф за неправильне перевезення дітей.

В офіційному парламентському виданні "Голос України" 19 листопада опублікували Закон України № 224-IX "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо встановлення відповідальності за порушення правил перевезення дітей".

Відповідно до нового закону, з 20 листопада 2019 року при порушенні правил перевезення дітей водій буде оштрафований на 510 грн, а в разі повторного порушення протягом року штраф складе вже 850 грн.

За неправильне перевезення дітей передбачений штраф – від 510 до 850 грн newspressusa.com

Нагадаємо, що відповідно до пункту 21.11.б Правил дорожнього руху України, "забороняється перевозити дітей, зріст яких менше 145 см або тих, що не досягли 12-річного віку в транспортних засобах, оснащених ременями безпеки, без використання спеціальних засобів, які дають змогу пристебнути дитину за допомогою ременів безпеки, передбачених конструкцією цього транспортного засобу; на передньому сидінні легкового автомобіля – без використання встановлених спеціальних засобів; на задньому сидінні мотоцикла та мо їжа ".

За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, правильно встановлені дитячі автомобільні крісла зменшують ймовірність смерті немовлят приблизно на 70% і на 54-80% дітей.

Закон уже викликав численні суперечки і полеміку в пресі. Наприклад, гостро постало питання щодо перевезення дітей у таксі:

На думку голови Всеукраїнської таксомоторної асоціації Андрія Антонюка, в новому законі, як і в ПДР, не пояснюється, що таке "спеціальні засоби" (ред. "які дають змогу пристебнути дитину за допомогою ременів безпеки"). Тобто, ніде немає пояснень ні що таке "дитячі крісла", ні що таке "бустери", але ж саме вони є тими самими "спеціальними засобами".

Крім крісел для перевезення дітей пропонуються бустери, що дозволяють правильно зафіксувати ремінь безпеки на тілі дитини newspressusa.com

Проте, перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький заявив, що відповідати за порушення повинен саме перевізник.

Однак, як розповів в ефірі ObozTV автомобільний юрист Денис Конюшка, українських водіїв штрафуватимуть за перевезення дітей без автокрісел тільки у випадках, коли поліція буде зупиняти їх за інші порушення ПДР.

Виробники пропонують величезний асортимент крісел і бустерів для безпечного перевезення дітей в авто newspressusa.com

Важливим аспектом прийнятого закону є вартість цих "спеціальних засобів". Залежно від типу і моделі, сучасні дитячі крісла і бустери зажадають виділити з сімейного бюджету від 300 до 20000 грн. OBOZREVATEL докладно розповідав:

Як правильно вибрати автокрісла і чим керуватися в першу чергу?

В рамках тестів німецького автоклубу ADAC з'ясувалося, що не всі автокрісла однаково безпечні.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!