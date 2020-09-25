В Україні набув чинності новий закон про викрадення авто: що загрожує злочинцям

В Україні набув чинності закон, який істотно посилює покарання за викрадення автомобілів. За відповідний законопроект Верховна Рада проголосувала ще на початку місяця, 3 вересня, після чого його підписав президент.

Вчора, 24 вересня, текст закону з'явився на офіційному сайті газети Верховної Ради " Голос України". Наступного дня документ офіційно набув юридичної сили.

Відповідно до закону під номером 3301, викрадачам загрожує більш серйозна відповідальність за свої дії, а саме:

За крадіжку авто – позбавлення волі строком від 3 до 5 років. Раніше ж за такі дії був штраф. Якщо ж незаконні дії були вчинені у складі злочинної групи та з застосуванням насильства – від 8 до 12 років з конфіскацією майна.

За викрадення автомобіля за допомогою електронних пристроїв – позбавлення волі на термін від 5 до 8 років з конфіскацією майна або без такого.

За незаконну зміну номера кузова автомобіля, шасі та двигуна – до 5 років позбавлення волі.

За організацію місць, де зберігаються або розбираються викрадені автомобілі – до 5 років (або до 7, якщо йдеться про організовану злочинну групу).

Визначення ступеня тяжкості злочину буде виходити з повної вартості автомобіля а не шкоди, яка була заподіяна. Наприклад, за крадіжку машини вартістю від 100 до 250 неоподатковуваних мінімумів доходів (приблизно 105 000 – 265 000 гривень) будуть також карати позбавленням волі строком від 5 до 8 років.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що з 1 жовтня всі автомобілісти зобов'язані включати ближнє світло фар у денний час доби при русі за містом.