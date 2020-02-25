В Україні можуть з'явитися нові бюджетні авто: як вони виглядають

Азербайджанські автомобілі AzKron Khazar можуть з'явитися на українському ринку з ціною до 10 тисяч доларів. Можливість експорту автомобілів – офіційний намір виробника.
Про це заступник міністра економіки Азербайджану Ніязі Сафаров розповів Report.az. Йдеться про автомобіль Khazar SD. Цей бюджетний седан на домашньому ринку оцінений в діапазоні 8-10 тис. доларів в залежності від специфікації.
AzKron Khazar SD може з'явитися на українському ринку
economy.gov.az
В компанії всерйоз вивчають можливості щодо здійснення експорту в Казахстан та Узбекистан. При цьому розглядається і український ринок, проте для отримання точних прогнозів необхідно провести велику кількість роботи.
На заводі AzKron також планують розпочати складання автомобілів Peugeot і Renault. Виробничі потужності становлять 10 000 машин на рік, 2 000 з них передбачається експортувати за межі Азербайджану.
Завод AzKron було відкрито в 2017 році
economy.gov.az
Повертаючись до AzKron Khazar SD, ця модель не перевищує в довжину 4,5 м і оснащується бензиновим двигуном об'ємом 1,7 л потужністю 115 к.с. Технічно автомобіль є глибоко модернізованим Peugeot 405. При цьому силова установка азербайджанської машини відповідає вимогам Euro-5.
Потужності підприємства дозволяють виробляти 10 000 автомобілів на рік
azernews.az
Найближчими суперниками бюджетного авто можна вважати Renault Logan, Fiat Tipo, VW Polo Sedan, Hyundai Accent, Kia Rio, Peugeot 301 і Citroen C-Elysee.
Компактний Fiat Tipo відноситься до сегменту бюджетних авто B-класу
fiat.com
Renault Logan – один з лідерів сегменту
renault.com
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