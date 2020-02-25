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25 лютого • оновлено в 11:49
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В Україні можуть з'явитися нові бюджетні авто: як вони виглядають

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Азербайджанські автомобілі AzKron Khazar можуть з'явитися на українському ринку з ціною до 10 тисяч доларів. Можливість експорту автомобілів – офіційний намір виробника.

Про це заступник міністра економіки Азербайджану Ніязі Сафаров розповів Report.az. Йдеться про автомобіль Khazar SD. Цей бюджетний седан на домашньому ринку оцінений в діапазоні 8-10 тис. доларів в залежності від специфікації.

AzKron Khazar SD може з'явитися на українському ринку

AzKron Khazar SD може з'явитися на українському ринку

economy.gov.az

В компанії всерйоз вивчають можливості щодо здійснення експорту в Казахстан та Узбекистан. При цьому розглядається і український ринок, проте для отримання точних прогнозів необхідно провести велику кількість роботи.

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На заводі AzKron також планують розпочати складання автомобілів Peugeot і Renault. Виробничі потужності становлять 10 000 машин на рік, 2 000 з них передбачається експортувати за межі Азербайджану.

Завод AzKron було відкрито в 2017 році

Завод AzKron було відкрито в 2017 році

economy.gov.az

Повертаючись до AzKron Khazar SD, ця модель не перевищує в довжину 4,5 м і оснащується бензиновим двигуном об'ємом 1,7 л потужністю 115 к.с. Технічно автомобіль є глибоко модернізованим Peugeot 405. При цьому силова установка азербайджанської машини відповідає вимогам Euro-5.

Потужності підприємства дозволяють виробляти 10 000 автомобілів на рік

Потужності підприємства дозволяють виробляти 10 000 автомобілів на рік

azernews.az

Найближчими суперниками бюджетного авто можна вважати Renault Logan, Fiat Tipo, VW Polo Sedan, Hyundai Accent, Kia Rio, Peugeot 301 і Citroen C-Elysee.

Компактний Fiat Tipo відноситься до сегменту бюджетних авто B-класу

Компактний Fiat Tipo відноситься до сегменту бюджетних авто B-класу

fiat.com

Renault Logan – один з лідерів сегменту

Renault Logan – один з лідерів сегменту

renault.com

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, Honda створила нову компактну модель з яскравим дизайном, яка побореться за увагу та гаманці покупців бюджетних автомобілів.

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Автор
Стас Сіділєв
Тема
Новини автосвіту
Теги
ринок новини бюджетний автомобіль нові авто авто
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