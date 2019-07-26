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В Одесі помітили один з найдорожчих позашляховиків в світі. фото

11.7т Читати матеріал російською

В Одесі помітили один з найдорожчих позашляховиків у світі Rolls-Royce Cullinan, який коштує в середньому 12,5 млн гривень.

Фото розмістили у четвер, 25 липня, у пабліку "Odessa cars power" в мережі Instagram.

У автомобіля номери серії НН і традиційний чорний колір.

Rolls-Royce Cullinan

Rolls-Royce Cullinan

Instagram/Odessa cars power

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Довідка: довжина транспортного засобу: 5341 мм, ширина авто: 2164 мм, висота автомобіля (без навантаження): 1 835 мм, колісна база: 3295 мм, маса без навантаження (DIN): 2660 кг, робочий об'єм двигуна: 6,75 л , циліндри: 12, клапани: 48, максимальна швидкість: 250 км/год (регулюється).

Як повідомляв OBOZREVATEL, 26 липня, Одесу повинен був відвідати президент України Володимир Зеленський, у зв'язку з чим в місті організували безпрецедентні заходи безпеки. А у четвер, 25 липня, туди приїхала і перша леді країни Олена Зеленська.

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Місце
Україна Одеса
Тег
авто
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Злопыхатель Вежливый
Злопыхатель Вежливый
Неужели тётя Роза? Та, что на Привозе бычками и хамсой торговала ?
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Пигин Макс
Пигин Макс
Быстро Зеленский освоился.
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