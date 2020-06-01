В мережі показали лякаючу Ладу з дерев'яними деталями

Різні моделі АвтоВАЗу під брендом Лада постійно піддаються тюнингу. Але в мережі показали найбільш дивний автомобіль, який виявили в Татарстані.

За повідомленнями CARakoom, в основі незвичайної саморобки, швидше за все, використаний ВАЗ-21099. Хоча впізнати в незвичайному транспортному засобі цей автомобіль дуже важко, адже машина отримала зовсім інший кузов. Мабуть, власник сконструював його сам.

В мережі показали дерев'яну Ладу carakoom.com

Ця Лада отримала високий та вузький кузов. Тепер машина виглядає дуже дивно і чимось нагадує позашляховики Hummer або броньований транспорт. При цьому у автомобіля досить низькі бампери і накладки на пороги: схоже, власник намагався створити спортивний стиль. Про це свідчить і спойлер на кришці багажнику досить грубої форми.

В мережі показали дерев'яну Ладу carakoom.com

В мережі показали дерев'яну Ладу carakoom.com

Найцікавіше, що багато кузовних елементів виконано з дерева. Але про це важко судити через те, що кузов рівномірно пофарбований в сріблястий металік. З іншого боку, простота форм окремих деталей легко пояснюється матеріалом, з якого вони виготовлені.

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Автомобіль створили в 2003 році. Раніше дерев'яний виріб навіть продавали за 35 000 рублів (13,5 тис. грн або $500).

В мережі показали дерев'яну Ладу carakoom.com

Від ВАЗ-21099 зовні майже нічого не залишилося fishki.net

Нагадаємо, як повідомляв OBOZREVATEL, раніше був виявлений гібрид Лада і суворого позашляховика Mercedes.

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