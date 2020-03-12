В Азії скопіювали Гелендваген за допомогою GTA V: як виглядає новинка

Mercedes G-class отримав чергову копію. На цей раз відзначився автомобіль з М'янми. Розробники, схоже, надихалися GTA V, в якій Rockstar Games по-своєму зобразили Гелендваген.

Звісно, цікаво, що в М'янмі є власний автопром. Правда, новий позашляховик буде випускатися переважно для потреб армії. Та й компоненти для нього замовляють в Китаї... Проте, компактний позашляховик Inlay існує.

У М'янмі створили копію Mercedes G-class, надихнувшись його клоном у ГТА 5

Новинку планують випускати тиражем 1000 примірників на рік. Невелика частина від цієї кількості все ж потрапить на приватний ринок, при цьому покупці зможуть вибрати між червоним, білим або жовтим кольорами кузова. Військові, зрозуміло, будуть задовольнятися темно-зеленим забарвленням.

У грі GTA V Мерседес Гелендваген виявився дуже популярним youtube GermanCommentGamer

Об'єктом натхнення, безсумнівно, послужив знаменитий Mercedes G-Class. Але азіатський автовиробник проявив креативний підхід. Дизайн передньої частини рамного позашляховика Inlay майже повністю повторює зовнішність Benefactor Dubsta – пародію на Мерседес Гелендваген з ГТА 5.

Схожість з G-class від Rockstar Games очевидна

Підхід дійсно оригінальний. На цьому тлі навіть хочеться побажати розробникам успіху. На жаль, роздрібна ціна Inlay з М'янми невідома.

Щороку на заводі Tatmadaw Heavy Industry планують виробляти 1000 Inlay defense-studies.blogspot.com

Раніше OBOZREVATEL розповідав про прийдешні зміни в модельній лінійці Mercedes G-class, після яких він може отримати несподівану модифікацію.

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