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12 березня • оновлено в 21:52
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В Азії скопіювали Гелендваген за допомогою GTA V: як виглядає новинка

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Mercedes G-class отримав чергову копію. На цей раз відзначився автомобіль з М'янми. Розробники, схоже, надихалися GTA V, в якій Rockstar Games по-своєму зобразили Гелендваген.

Звісно, цікаво, що в М'янмі є власний автопром. Правда, новий позашляховик буде випускатися переважно для потреб армії. Та й компоненти для нього замовляють в Китаї... Проте, компактний позашляховик Inlay існує.

У М'янмі створили копію Mercedes G-class, надихнувшись його клоном у ГТА 5

У М'янмі створили копію Mercedes G-class, надихнувшись його клоном у ГТА 5

Новинку планують випускати тиражем 1000 примірників на рік. Невелика частина від цієї кількості все ж потрапить на приватний ринок, при цьому покупці зможуть вибрати між червоним, білим або жовтим кольорами кузова. Військові, зрозуміло, будуть задовольнятися темно-зеленим забарвленням.

У грі GTA V Мерседес Гелендваген виявився дуже популярним

У грі GTA V Мерседес Гелендваген виявився дуже популярним

youtube GermanCommentGamer

Об'єктом натхнення, безсумнівно, послужив знаменитий Mercedes G-Class. Але азіатський автовиробник проявив креативний підхід. Дизайн передньої частини рамного позашляховика Inlay майже повністю повторює зовнішність Benefactor Dubsta – пародію на Мерседес Гелендваген з ГТА 5.

Схожість з G-class від Rockstar Games очевидна

Схожість з G-class від Rockstar Games очевидна

Підхід дійсно оригінальний. На цьому тлі навіть хочеться побажати розробникам успіху. На жаль, роздрібна ціна Inlay з М'янми невідома.

Щороку на заводі Tatmadaw Heavy Industry планують виробляти 1000 Inlay

Щороку на заводі Tatmadaw Heavy Industry планують виробляти 1000 Inlay

defense-studies.blogspot.com

Раніше OBOZREVATEL розповідав про прийдешні зміни в модельній лінійці Mercedes G-class, після яких він може отримати несподівану модифікацію.

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Автор
Стас Сіділєв
Тема
Новини автосвіту
Теги
Mercedes-Benz воєнна техніка бюджетний автомобіль позашляховик нові авто авто
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