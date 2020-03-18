Унікальну колекцію з 50 ретро авто продадуть на аукціоні

П'ятдесят автомобілів, знайдених в Пенсільванії, буде розпродана з аукціону.

Як стало відомо OBOZREVATEL, в США виставили на продаж колекцію старовинних і антикварних авто. У 2018 році в величезному гаражі в Пенсільванії було знайдено 50 автомобілів, в тому числі моделі Ford і Chevrolet 1930-х років минулого століття.

Колекція Ларрі Шролла businessinsider.com

Спочатку колекція належала Ларрі Шроллу з Пенсільванії, який провів більшу частину свого життя, збираючи класичні автомобілі. Шролл помер в 2018 році, і його сім'я успадкувала майно, включаючи його величезну колекцію.

Щоб продати авто, сім'я Шролла вирішила звернутися до Метта Мюррею з програми IronTrap Garage на YouTube, присвяченим антикварних автомобілях і хот-родах. Мюррей допомагає реалізувати автомобілі з аукціону, рекламуючи колекцію, в тому числі на своєму каналі YouTube.

Колекція Ларрі Шролла businessinsider.com

Шролл почав збирати автомобілі в 1961 році і продовжував до 1990-х років. Хоча деякі колекціонери збирають моделі конкретної марки або епохи, Шролл купував те, що йому подобалося, незалежно від виробника.

Колекція Ларрі Шролла businessinsider.com

Колекція Ларрі Шролла businessinsider.com

"Все, що він купив, унікально або цікаво з тієї чи іншої причини", – розповідає Мюррей. Тут є дуже хороші екземпляри Corvette 1954 року, а також Ford Thunderbird 1955 року.

Колекція Ларрі Шролла businessinsider.com

Найбільша частина колекції була зібрана в період з 1975 по 1979 рік, після того як в 1975 році Шролл придбав лісову ділянку площею 9 акрів. За цей період він купив 21 автомобіль, в тому числі кабріолет Chevrolet Corvair 1964 року, Ford Thunderbird 1969 року і вантажівка Ford 1936 року.

Колекція Ларрі Шролла businessinsider.com

Колекція Ларрі Шролла businessinsider.com

За слова Мюррея, колекція на 99% складається з дуже хороших екземплярів. Цінність полягає в тому, що машини перебувають в хорошому стані завдяки тому, що провели всі ці роки в сухому і провітрюваному приміщенні.

Колекція Ларрі Шролла businessinsider.com

В обмін на свою допомогу, Мюррей зміг придбати два хот-роду з колекції: п'ятидверний купе Ford 1932 року і Ford Tudor 1934 року. Мюррей планує представити відеорепортаж про процес реставрації цих автомобілів на своєму каналі в YouTube, а також випускати відео щонеділі протягом наступних приблизно двох місяців про колекцію Шролла.

Колекція Ларрі Шролла businessinsider.com

Колекція Ларрі Шролла businessinsider.com

Як писав раніше OBOZREVATEL, знайдена колекція позашляховиків Ford.

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