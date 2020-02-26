Унікальний позашляховик ВАЗ-21099 оцінили у $800

В Інтернеті виставили на продаж рідкісну модифікацію ВАЗ-21099. Автомобіль володіє унікальним позашляховим оснащенням, при цьому оцінили його у відверто невеликі гроші.

Як з'ясував OBOZREVATEL, мова йде про ВАЗ-20999 у версії під назвою LADA Victory. Основна відмінність такої "дев'ятки" від звичайної – наявність повного приводу.

LADA Victory за 800 доларів avito.ru

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LADA Victory випускалася дрібносерійними партіями у 1990-роках компанією Металік-квадро (вона, як і ВАЗ, знаходиться в російському Тольтятті). Ця фірма заробила величезний досвід в крос-дисциплінах, і всі свої напрацювання вона із задоволенням застосувала на популярній моделі Лада.

LADA Victory drive2.ru

Система 4х4 в LADA Victory був реалізований шляхом "збірної солянки". Правий привід був запозичений у LADA Samara, проміжний вал – у ВАЗ-2101, а вискомуфта і задній редуктор у повнопривідного Volkswagen Golf Syncro з півосями від ВАЗ-2121 Нива. Щоб весь цей доважок помістився, бензобак перемістили на задні колеса.

LADA Victory drive2.ru

Крім того, така Лада отримала незалежну задню підвіску, посилений кошик зчеплення, КП із зміненими передавальними числами і форсований мотор з розподіленим уприскуванням палива. Зовні модифікація Victory відрізнялася заднім спойлером, спортивними легкосплавними дисками коліс (на 14 дюймів) і шильдиками "Victory" і "4x4", що розміщені на кришці багажника.

Що стосується виставленого на продаж екземпляра то, за словами власника, приводи, через які передається тяга на задню вісь, відкинуті, але вони є в наявності. Вартість машини – 800 доларів (знаходиться авто в Росії).

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL писав про те, що в Туреччині засвітився ВАЗ-2109, який схожий на американський лоурайдер.

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