Українці знайшли за кордоном гараж із покинутими Mercedes і Porsche

У США виявили черговий гараж із забутими авто. Довгі роки в ньому ховалися чотири легендарних моделі, але, що найбільше цікаво, машини були знайдені не американцями, а українцями.

Як з'ясував OBOZREVATEL, гараж з покинутими автомобілями знаходиться в штаті Нью-Джерсі, а "вийшли" на нього автори YouTube-каналу 7motors USA, які займаються пригіном авто з Америки.

Porsche 928 S Скріншот відео

У своєму відеоблозі автоексперти розповіли, що раніше автомобілі належали лікарю-хірургу (судячи з усього, досить успішному), але після його смерті про машини забули. У гаражі вони простояли досить довго – на це як мінімум вказує товстий шар пилу, який покрив їх кузова.

Mercedes SL560 Скріншот відео

Всі автомобілі, що були знайдені – рідкісні і недешеві. Це Mercedes 220S 1965 року, Mercedes SL560 1989 року, Porsche 928 S 1986 року, а також Jaguar E-Type 4.2 1968 року. Останній і зовсім є легендою автопрому, та ще й в ексклюзивному 4-місному виконанні і з автоматичною коробкою передач (плюс в комплекті йде оригінальний ремкомплект).

Jaguar E-Type 4.2 Скріншот відео

TopGir зазначає, що раритети знаходяться в непоганому стані і навіть заводяться. Тепер їх чекає реставрація.

Нагадаємо, зовсім недавно OBOZREVATEL розповідав про те, що в гаражі серед сміття знайшли кинутий спорткар, мінімальна ціна якого на вторинному ринку становить 100 000 доларів.

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