Українську 80-річну військову вантажівку показали на фото

В Україні показали відновлений тягач "Комінтерн", який виробляли на Харківському паровозобудівному заводі в 1934-1940 роках.

За інформацією First Gear, це єдина вціліла вантажівка з приблизно 1800 виготовлених за шість років виробництва примірників.

"Комінтерн" базується на шасі танку Т-24 і оснащується більш ніж 15-літровим двигуном потужністю 131 к.с. Максимальна швидкість досягає 30 км/год, а максимальна глибина броду дорівнює 75 см.

Двигун тягача обсягом 15,1 л видає всього 131 к.с. Фото: firstgear.ua

Довжина становить 5,7 м, маса – 10,5 тонн. Вага вантажу на буксирі сягає 2 тонни, а в кузові можуть розміститись 12 осіб. Тягач належить Музею техніки Вадима Задорожного.

Конкретний "Комінтерн" залишився останнім уцілілим екземпляром. Фото: firstgear.ua

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