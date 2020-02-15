Українським водіям почнуть розсилати "листи щастя": з'явилися фото

Міністерство внутрішніх справ України вийшло на фінішіну пряму у впровадженні системи автоматичної фіксації порушень ПДР на українських дорогах.

Про це у своєму Facebook повідомив речник МВС Артем Шевченко. З його слів, впровадження системи почнеться з Києва.

Шевченко продемонстрував фото зі своєрідного "центру управління польотами", куди надходить інформація з 20 камер у столиці, яку обробляють поліцейські. З його слів, в майбутньому камер побільшає.

facebook.com/artem.shevchenko.9

facebook.com/artem.shevchenko.9

Він зазначив, що саме тут будуть формуватися так звані "листи щастя", тобто постанови про адміністративні правопорушення, які поштою будуть надсилати правопорушникам.

facebook.com/artem.shevchenko.9

"Зверніть увагу на останнє фото: два десятки камер з початку доби 14 лютого на 11:29 зафіксували 38528 порушень тільки швидкісного режиму автомобілями. Скидайте швидкість. Не забувайте про обмеження 50 км/год у місті та 80 км/год тільки на окремих ділянках міста і суто у теплу пору року", - написав спікер МВС.

facebook.com/artem.shevchenko.9

"Скоро все це запрацює. Поки режим роботи тестовий. Але альтернативи цій системі немає. Доведено всіма цивілізованими націями світу. Скоро до них доєднається Україна", - додав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні за 2019 рік працівники поліції склали 3 млн протоколів щодо порушення правил дорожнього руху.

В Україні в 2019 році сталося близько 160 тисяч ДТП. В аваріях загинули 3 454 людини, з яких 164 – діти. У ДТП також були травмовані 32 тисячі осіб.

У Києві в 2019 році в результаті ДТП загинули 137 осіб.

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