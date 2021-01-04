Український ринок нових легкових авто скоротився на 3%

У 2020 році першу українську реєстрацію отримали 85,5 тисяч нових авто, що лише на 3% менше, ніж роком раніше. Нагадаємо, що у 2019 році було реалізовано 88,5 тисяч нових авто.

Про це повідомляє асоціація "Укравтопром". У грудні минулого року першу реєстрацію отримали 9801 нових "легковиків", що на 7% більше, ніж в 2019-му.

Цікаво, що у 6 з 12 місяців спостерігалася позитивна динаміка продажів: у січні попит виріс на 34%, у лютому – на 21%, червні – на 12 %%, липні – на 10%, вересні – на 6% та грудні – на 7%. Негативне зростання відзначений в березні (-15%), квітні (-47%), травні (-15%), серпні (-16%), жовтні (-6%) та листопаді (-17%).

У лідери за підсумками року знову вийшла французька компанія Renault, яка проводила агресивну цінову та маркетингову політику. В результаті їй вдалося реалізувати 14360 автомобілів. Це лише на 2% менше, ніж показник бренду у 2019 році. Бестселером марки став кросовер Renault Duster, за який своїми заощадженнями проголосували 5534 українських покупця.

Друге місце з результатом 13315 автомобілів у компанії Toyota, продажі автомобілів якої у річному обсязі виросли на 6%. Найбільш затребуваним автомобілем японського бренду став кросовер Toyota RAV4, який вважали за краще 5689 покупців. Крім того, за підсумками року саме RAV4 став найбільш продаваним новим автомобілем в Україні 2020 року, відібравши пальму першості у лідера минулого року – Kia Sportage.

Третій результат за підсумками року, як і у 2019-му посів корейський бренд Kia, якому вдалося привернути увагу до своєї продукції 6089 шт. Компанії вдалося зберегти третє місце рейтингу, але, в порівнянні з 2019 роком, продажі знизилися на 20%. Найбільшим інтересом користувався кросовер Kia Sportage, який вважали за краще 5043 українських покупців.

Четверте місце у чеської компанії Skoda, яка продовжує утримувати четверте місце рейтингу найпопулярніших брендів в Україні. На частку марки довелося 5061 автомобілів, що на 19% менше, у порівнянні з 2019 роком. Традиційно, найкращим попитом серед продукції компанії користувалася Skoda Octavia – 1855 екз.

Замикає ТОП5 корейська компанія Hyundai з результатом 4031 автомобілів (-21%), якій у конкурентній боротьбі вдалося потіснити конкурентів з Nissan. Найбільший інтерес українців в продукції бренду викликав кросовер Tucson, на який довелося 2280 угоди.

За підсумками року далі позиції рейтингу розподілилися наступним чином. На 6-місці – Nissan – 3834 шт. (-28%). Продовжує утримувати 7 місце рейтингу продукція Volkswagen – 3690 шт. (-21%). Відразу на два рядки вгору у порівнянні з 2019-м роком перемістилася компанія Peugeot, яка за рахунок активного розширення модельної гами змогла реалізувати 3037 автомобілів (+28%). Замикають ТОП10 два японських бренду, також показали позитивну динаміку у 2020 році – Suzuki з результатом 2966 авто (+13%) і Mazda, якій вдалося реалізувати 2844 машин (+15%).

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, в листопаді попит на автомобілі впав на 16%.