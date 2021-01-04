Український ринок нових легкових авто скоротився на 3%

Сергій Іванов
Сергій Іванов
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Український ринок нових легкових авто скоротився на 3%

У 2020 році першу українську реєстрацію отримали 85,5 тисяч нових авто, що лише на 3% менше, ніж роком раніше. Нагадаємо, що у 2019 році було реалізовано 88,5 тисяч нових авто.

Про це повідомляє асоціація "Укравтопром". У грудні минулого року першу реєстрацію отримали 9801 нових "легковиків", що на 7% більше, ніж в 2019-му.

Цікаво, що у 6 з 12 місяців спостерігалася позитивна динаміка продажів: у січні попит виріс на 34%, у лютому – на 21%, червні – на 12 %%, липні – на 10%, вересні – на 6% та грудні – на 7%. Негативне зростання відзначений в березні (-15%), квітні (-47%), травні (-15%), серпні (-16%), жовтні (-6%) та листопаді (-17%).

Графік зміни споживчого попиту на нові легкові автомобілі в Україні у 2019-2020 роках

У лідери за підсумками року знову вийшла французька компанія Renault, яка проводила агресивну цінову та маркетингову політику. В результаті їй вдалося реалізувати 14360 автомобілів. Це лише на 2% менше, ніж показник бренду у 2019 році. Бестселером марки став кросовер Renault Duster, за який своїми заощадженнями проголосували 5534 українських покупця.

Бестселером Renault став кросовер Duster, за який своїми заощадженнями проголосували 5534 українських покупця

Друге місце з результатом 13315 автомобілів у компанії Toyota, продажі автомобілів якої у річному обсязі виросли на 6%. Найбільш затребуваним автомобілем японського бренду став кросовер Toyota RAV4, який вважали за краще 5689 покупців. Крім того, за підсумками року саме RAV4 став найбільш продаваним новим автомобілем в Україні 2020 року, відібравши пальму першості у лідера минулого року – Kia Sportage.

За підсумками 2020 року Toyota RAV4 став найбільш продаваним новим автомобілем в Україні

Третій результат за підсумками року, як і у 2019-му посів корейський бренд Kia, якому вдалося привернути увагу до своєї продукції 6089 шт. Компанії вдалося зберегти третє місце рейтингу, але, в порівнянні з 2019 роком, продажі знизилися на 20%. Найбільшим інтересом користувався кросовер Kia Sportage, який вважали за краще 5043 українських покупців.

Кросовер Kia Sportage віддали перевагу у 2020 році 5043 українських покупців

Четверте місце у чеської компанії Skoda, яка продовжує утримувати четверте місце рейтингу найпопулярніших брендів в Україні. На частку марки довелося 5061 автомобілів, що на 19% менше, у порівнянні з 2019 роком. Традиційно, найкращим попитом серед продукції компанії користувалася Skoda Octavia – 1855 екз.

Найкращим попитом серед продукції компанії Skoda користувалася модель Octavia – 1855 екз

Замикає ТОП5 корейська компанія Hyundai з результатом 4031 автомобілів (-21%), якій у конкурентній боротьбі вдалося потіснити конкурентів з Nissan. Найбільший інтерес українців в продукції бренду викликав кросовер Tucson, на який довелося 2280 угоди.

За підсумками року далі позиції рейтингу розподілилися наступним чином. На 6-місці – Nissan – 3834 шт. (-28%). Продовжує утримувати 7 місце рейтингу продукція Volkswagen – 3690 шт. (-21%). Відразу на два рядки вгору у порівнянні з 2019-м роком перемістилася компанія Peugeot, яка за рахунок активного розширення модельної гами змогла реалізувати 3037 автомобілів (+28%). Замикають ТОП10 два японських бренду, також показали позитивну динаміку у 2020 році – Suzuki з результатом 2966 авто (+13%) і Mazda, якій вдалося реалізувати 2844 машин (+15%).

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, в листопаді попит на автомобілі впав на 16%.

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