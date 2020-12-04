Український 'Автоспецпром' отримав європейський сертифікат PSA

Найбільший в Україні виробник автомобілів для "швидкої допомоги" "Автоспецпром" отримав європейський сертифікат відповідності від французького концерну PSA.

Про це повідомляє пресслужба "Пежо Сітроєн Україна". "Автоспецпром" є найбільшим українським виробником автомобілів швидкої медичної допомоги.

За підсумками інспекції, компанії було надано європейський сертифікат відповідності, який підтверджує, що готова продукція повністю відповідає вимогам Групи PSA, перш за все – у питаннях контролю якості та методів ведення виробничого процесу. Для отримання сертифікату компанія пройшла комплексну перевірку за 140 пунктами й 12 категоріями.

Сертифікацією українського підприємства займалася французька інспекційно-сертифікаційна компанія Bureau Veritas.

"Для нашої компанії велика честь отримати сертифікат відповідності з найвищим рівнем оцінки. Він свідчить про те, що якість, безпеку, надійність наших автомобілів швидкої медичної допомоги визнали не тільки в Україні, але й у Європі", – коментує Кирило Коморкін, заступник директора ТОВ "Автоспецпром".

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, група PSA надала безплатний сервіс автомобілів швидкої допомоги, а українська компанія "Реформ" створила унікальний позашляховик для медиків.