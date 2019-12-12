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12 грудня • оновлено в 12:47
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Український автопром набирає обертів

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За 11 місяців 2019 року виробництво нових автомобілів на території України зросло щодо результатів за аналогічний період минулого року.

Про це повідомляє УкрАвтопром. З січня по листопад 2019-го було вироблено 6470 одиниць транспортних засобів, що на 6% перевищило торішній результат.

У 2019 виробництво автомобілів продемонструвало зростання

У 2019 виробництво автомобілів продемонструвало зростання

При цьому в секторі легкових автомобілів, за які в Україні зараз відповідає тільки завод Єврокар, зібрано 5822 автомобіля. Сегмент легковиків продемонстрував зростання на 7% в порівнянні з періодом січень-листопад 2018 року.

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Skoda Octavia – один з лідерів виробництва на українському заводі Єврокар

Skoda Octavia – один з лідерів виробництва на українському заводі Єврокар

skoda-auto.com

Як повідомили OBOZREVATEL в українському представництві Skoda, лідерами виробництва є найбільш затребувані на вітчизняному ринку Шкода Октавія і кросовер Skoda Kodiaq.

Кросовер Шкода Кодьяк – популярна модель бренду в Україні

Кросовер Шкода Кодьяк – популярна модель бренду в Україні

skoda-auto.com

Також за вказаний період в країні було вироблено 802 автобуси і 116 комерційних автомобілів.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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Читайте всі новини по темі "Новини автосвіту" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Стас Сіділєв
Тема
Новини автосвіту
Теги
авто нові авто ринок Виробництво новини кросовер Skoda
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Фахрутдинов Исмаил
Фахрутдинов Исмаил
Реально треш,,,уровень конго
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Pavlov Dmitry
Pavlov Dmitry
Да нет же, селюки. Skoda это не украинский, это чешкий автопром.
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
В России в 2018 году было произведено один миллион семьсот тысяч машин.
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