Український автопром набирає обертів

За 11 місяців 2019 року виробництво нових автомобілів на території України зросло щодо результатів за аналогічний період минулого року.

Про це повідомляє УкрАвтопром. З січня по листопад 2019-го було вироблено 6470 одиниць транспортних засобів, що на 6% перевищило торішній результат.

У 2019 виробництво автомобілів продемонструвало зростання

При цьому в секторі легкових автомобілів, за які в Україні зараз відповідає тільки завод Єврокар, зібрано 5822 автомобіля. Сегмент легковиків продемонстрував зростання на 7% в порівнянні з періодом січень-листопад 2018 року.

Skoda Octavia – один з лідерів виробництва на українському заводі Єврокар skoda-auto.com

Як повідомили OBOZREVATEL в українському представництві Skoda, лідерами виробництва є найбільш затребувані на вітчизняному ринку Шкода Октавія і кросовер Skoda Kodiaq.

Кросовер Шкода Кодьяк – популярна модель бренду в Україні skoda-auto.com

Також за вказаний період в країні було вироблено 802 автобуси і 116 комерційних автомобілів.

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