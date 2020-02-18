Українські багатії все частіше ставлять на свої авто звичайні номери

Кілька років тому в середовищі українських багатіїв було модно встановлювати індивідуальні номерні знаки на свої авто. Однак тепер ситуація змінилася: все частіше вони віддають перевагу звичайним держзнакам.

На таку тенденцію звернув увагу сайт TopGir. Як зазначає видання, якщо раніше з українських салонів виїжджали люксові авто і спорткари з красивими номерами на кшталт 7777, 9999, 0001, то зараз в тренді – "непристойно прості" держзнаки.

В якості доказу наводиться фотодобірка дорогих автомобілів на українських дорогах, у яких найзвичайнісінька реєстрація – без будь-якої статусної комбінації цифр. На фото можна побачити, що навіть у позашляховиків Rolls-Royce Cullinan і Lamborghini Urus дійсно "народні" номери.

Дорогі авто зі звичайними номерами topgir.com.ua

Дорогі авто зі звичайними номерами topgir.com.ua

Дорогі авто зі звичайними номерами topgir.com.ua

Дорогі авто зі звичайними номерами topgir.com.ua

Дорогі авто зі звичайними номерами topgir.com.ua

Дорогі авто зі звичайними номерами topgir.com.ua

Дорогі авто зі звичайними номерами topgir.com.ua

Дорогі авто зі звичайними номерами topgir.com.ua

Дорогі авто зі звичайними номерами topgir.com.ua

Чому так різко "змінилися смаки", сказати складно: можливо, це новий виток моди, коли підкріплювати свою статусність і успішність не потрібно підкріплювати за допомогою автономерів.

До речі, між тим, нещодавно на українських дорогах зняли Lanos з номерами 0001. Про це OBOZREVATEL розповідав в цьому матеріалі.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!