Українське село здивувало стоянкою з дорогими авто на $600 000

Парковки з дорогими автомобілями – "прерогатива" мегаполісів. Але бувають й виключення, наприклад, такі стоянки в Україні можна побачити навіть у селах.

Зокрема, одну таку парковку зняли у селі Минай, що в Закарпатській області (недалеко від Ужгорода). Нещодавно там засвітилося відразу чотири дорогих авто загальною вартістю приблизно 600 000 долларов. І це не рахуючи ряду інших машин!

Парковка з дорогими авто в селі Минай instagram.com/interesting_cars_of_uzhorod/

На фото зловили Bentley Bentayga (300 000 доларів), тандем нових Audi Q8 (приблизно по 100 000 доларів кожен) і Mercedes S500 (також коштує приблизно 100 000).

Парковка з дорогими авто в селі Минай instagram.com/interesting_cars_of_uzhorod/

Один з цих автомобілів – Audi – на словацькій реєстрації, інші ж мають номера Закарпатській області.

Втім, потрібно відзначити, що Минай – не зовсім типове українське село. Судячи з фото в Google, це елітне село з красивими будинками, розвиненою інфраструктурою і навіть рівними дорогами.

Село Минай Закарпатській області livejournal.com

Село Минай Закарпатській області livejournal.com

Село Минай Закарпатській області livejournal.com

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL публікував велику статтю на тему того, скільки українцям потрібно відкладати на покупку нового авто.

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