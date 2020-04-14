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14 квітня • оновлено в 15:27
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Українська армія отримала особливі Toyota Land Cruiser

2.1т
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Автопарк Збройних сил України поповнився спеціальними позашляховиками Toyota Land Cruiser 70. Машини для нашої армії передало американське посольство.

У розпорядженні українських військових опинилися декілька Toyota Land Cruiser 70 – точна кількість машин невідомо, на фото, яке опублікувало посольство США у своєму Twitter, видно як мінімум п'ять таких позашляховиків. Як зазначають у відомстві, ВСУ зможе використовувати ці автомобілі в зоні проведення ООС.

Спеціальні Toyota Land Cruiser 70 пофарбовані в колір хакі, спереду і ззаду вони мають спеціальний трубчастий захист. Також на кожному позашляховику встановлено спецобладнання. Під капотом автомобілів, судячи з усього, встановлений 4,2-літровий дизель потужністю 135 к.с.

Спеціальні Toyota Land Cruiser 70 для українських збройних сил

Спеціальні Toyota Land Cruiser 70 для українських збройних сил

twitter.com/USEmbassyKyiv

До речі, це не перша партія "Ленд Крузер", яку ВСУ отримала від США. Ще у 2017 році американці передали 43 аналогічних позашляховика.

Toyota Land Cruiser 70 (цивільна версія)

Toyota Land Cruiser 70 (цивільна версія)

cars.com

Toyota Land Cruiser 70 – одна з найвідоміших моделей японського виробника. Вона випускається з 1984 року. За свою більш ніж 30-річну історію цей позашляховик отримав репутацію дуже надійного, "невмирущого" автомобіля.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що Toyota відсвяткувала випуск 10-мільйонного кросовера RAV4.

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Автор
Віталій Сазонов
Тема
Автоновини України
Теги
Toyota авто позашляховик армія військові воєнна техніка
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
опять б/у кклам скинули...
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Юг Руси
Юг Руси
Усьо! Хана сипарам!
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hunt andres
hunt andres
Ну, щас хо хлы их перекрасят в ссаносиньо и уперед, на путинских наемников)))
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