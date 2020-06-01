Україно-чеський автобус-всюдихід отримав визнання дизайнерів

Позашляховик Torsus Praetorian удостоїли кількох престижних призів

Torsus Praetorian torsus.eu

Інтернаціональна команда компанії Pulsar Expo і бренду Torsus отримала міжнародні нагороди за проект позашляхового автобуса Torsus Praetorian.

Torsus Praetorian torsus.eu

За тиждень проект отримав відразу дві престижні міжнародні нагороди – Red Dot Design Award і German Innovation Award, що присуджуються німецькими дизайнерами.

Torsus Praetorian torsus.eu

Torsus Praetorian torsus.eu

Компанія Torsus, незважаючи на українське походження засновників, базується в Чехії. Проект автобуса-всюдихода стартував в середині 2016 року. Від створення перших ескізів до готового автомобіля пройшло всього 12 місяців. "Преторіанец" побудований на повноприводному шасі німецького вантажівки MAN і має колісну формулу 4х4.

Torsus Praetorian torsus.eu

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Torsus Praetorian torsus.eu

Torsus Praetorian torsus.eu

У рух новинку призводить рядний шестициліндровий дизельний мотор MAN об'ємом 6,9 л і потужністю 290 к.с. Значний крутний момент величиною 925 Нм передається до ведучих коліс за допомогою напівавтоматичного коробки передач ZF. Справитися з суворим бездоріжжям допомагає кліренс величиною 389 мм, понижуючий ряд і блокування диференціалів. Незважаючи на використання композитних кузовних панелей, вага 8,5-метрової машини становить 13,5 тонн.

Torsus Praetorian torsus.eu

Torsus Praetorian torsus.eu

Автомобіль пропонується в різних варіантах компоновки, включаючи 35-місний автобус або "будинок на колесах" для екстремального туризму. Просторий салон має все необхідне оснащення для подорожей в найбільш віддалені куточки землі. Компанія готова запропонувати різні версії всюдихода з урахуванням індивідуальних побажань клієнтів.

Torsus Praetorian torsus.eu

Як писав раніше OBOZREVATEL, німецьке тюнинговое ательє перетворило армійський всюдихід в "будинок на колесах".

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