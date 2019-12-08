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8 грудня • оновлено в 09:53
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Українець схрестив BMW та ВАЗ. Що з цього вийшло

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На вулицях Івано-Франківська зняли досить незвичайний автомобіль. Спереду він виглядає як BMW 5 Series в кузові Е39, а з усіх інших боків – ВАЗ-2113.

Як пише TopGir, насправді перед нами звичайнісінька Лада, просто з таким ось своєрідним тюнінгом. Її носова частина повністю повторює знаменитий баварський седан: у BMW були запозичені передній бампер з вбудованою решіткою радіатора, оптика та бампер.

ВАЗ-2113 з передньою частиною від BMW

ВАЗ-2113 з передньою частиною від BMW

topgir.com.ua

ВАЗ-2113 з передньою частиною від BMW

ВАЗ-2113 з передньою частиною від BMW

topgir.com.ua

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Якісь конкретні висновки за таким тюнингу зробити складно: з одного боку, машину не можна назвати гармонійною, але з іншого – робота була зроблена якісно (погодьтеся, руки у майстра золоті) і, як мінімум, звертає на себе увагу.

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Автор
Валентин Петров
Тема
Новини автосвіту
Теги
тюнінг BMW ВАЗ
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