Українець схрестив BMW та ВАЗ. Що з цього вийшло

На вулицях Івано-Франківська зняли досить незвичайний автомобіль. Спереду він виглядає як BMW 5 Series в кузові Е39, а з усіх інших боків – ВАЗ-2113.
Як пише TopGir, насправді перед нами звичайнісінька Лада, просто з таким ось своєрідним тюнінгом. Її носова частина повністю повторює знаменитий баварський седан: у BMW були запозичені передній бампер з вбудованою решіткою радіатора, оптика та бампер.
ВАЗ-2113 з передньою частиною від BMW
topgir.com.ua
ВАЗ-2113 з передньою частиною від BMW
topgir.com.ua
Якісь конкретні висновки за таким тюнингу зробити складно: з одного боку, машину не можна назвати гармонійною, але з іншого – робота була зроблена якісно (погодьтеся, руки у майстра золоті) і, як мінімум, звертає на себе увагу.
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