Головна Новини
27 грудня • оновлено в 18:55
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Новини

Українець продає стару BMW E39 з пробігом 200 000 км за $ 60 000

2.4т
Читати матеріал російською

У Києві виставили на продаж старий седан BMW M5 в кузові E39 за сенсаційно великі гроші – 60 000 доларів. І це при тому, що у машини пробіг 200 000 км!

У чому ж секрет? Як з'ясував OBOZREVATEL, незадовго до продажу автомобіль пережив капітальний ремонт та навіть доопрацювання. У седан 1995 року випуску вклали $ 45 000.

BMW M5 E39 за $ 60 000

BMW M5 E39 за $ 60 000

auto.ria.com

Новини
Не менше 16 авто: виявлено кладовище покинутих ЗАЗ Славута

В ході реставрації заряджена "п'ятірка" отримала новий бензонасос, гідрокомпенсатори, підкрилки, пороги, люк, молдінги і т.д. Крім того, машину оснастили сучасним вихлопом SuperSprint Race, впускною системою Dinan, гальмами Stoptech, а також 19-дюймовими дисками коліс Work VS-XX. До речі, разом з самим авто власник продає старий компоненти.

BMW M5 E39 за $ 60 000

BMW M5 E39 за $ 60 000

auto.ria.com

BMW M5 E39 за $ 60 000

BMW M5 E39 за $ 60 000

auto.ria.com

Відзначимо, що BMW M5 в кузові E39 оснащувалася 400-сильним V8 та 6-ступеневою "механікою". З таким мотором седан прискорюється до 100 км/год за 5 сек та розвиває максимальну швидкість 250 км/год.

Як раніше розповідав OBOZREVATEL, в Україні помітили 6-колісну Toyota, про яку немає жодної згадки в Інтернеті.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Автор
Валентин Петров
Теги
б/к автомобіль BMW
Поділитися у Facebook
3
Коментарі
13
13
Смішно
4
Цікаво
2
Сумно
3
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Ще не вмерла
Ще не вмерла
Вот шо творит ххловская жадность и любовь халявы ...
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Гоша Злой
Гоша Злой
теперь вы филиал AUTO/RIA?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
Обоз это газета объявлений?
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Новини авто

Топпублікації

Топблоги