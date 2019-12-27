Українець продає стару BMW E39 з пробігом 200 000 км за $ 60 000

У Києві виставили на продаж старий седан BMW M5 в кузові E39 за сенсаційно великі гроші – 60 000 доларів. І це при тому, що у машини пробіг 200 000 км!

У чому ж секрет? Як з'ясував OBOZREVATEL, незадовго до продажу автомобіль пережив капітальний ремонт та навіть доопрацювання. У седан 1995 року випуску вклали $ 45 000.

BMW M5 E39 за $ 60 000 auto.ria.com

В ході реставрації заряджена "п'ятірка" отримала новий бензонасос, гідрокомпенсатори, підкрилки, пороги, люк, молдінги і т.д. Крім того, машину оснастили сучасним вихлопом SuperSprint Race, впускною системою Dinan, гальмами Stoptech, а також 19-дюймовими дисками коліс Work VS-XX. До речі, разом з самим авто власник продає старий компоненти.

BMW M5 E39 за $ 60 000 auto.ria.com

BMW M5 E39 за $ 60 000 auto.ria.com

Відзначимо, що BMW M5 в кузові E39 оснащувалася 400-сильним V8 та 6-ступеневою "механікою". З таким мотором седан прискорюється до 100 км/год за 5 сек та розвиває максимальну швидкість 250 км/год.

Як раніше розповідав OBOZREVATEL, в Україні помітили 6-колісну Toyota, про яку немає жодної згадки в Інтернеті.

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