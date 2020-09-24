Українець пригнав із Японії ідеальний Mercedes за ціною 'битка' зі США

Житель України довгий час полював за ідеальним старим Mercedes. У підсумку він купив у Японії Mercedes-Benz E-Class покоління W210, на одометрі якого – трохи менше 24 тис. км.

Про незвичайну покупку українця розповів YouTube-канал Sumy Racing Team. Відзначається, що машина припливла в Україну лише пару тижнів тому. Практично відразу після цього автомобіль потрапив на огляд до блогерів.

20-річний Mercedes-Benz W210 (авто випущено 2000 року) вражає своїм власним станом. Крім невеликого пробігу, він ще й чудово зберігся. Салон обтягнутий бежевою шкірою і виглядає так, як ніби автомобіль тільки що виїхав із воріт заводу. Виняток – лише невеликі ділянки, які трохи вигоріли через сонце.

Технічно машина – теж на п'ять з плюсом. Під капотом Мерседеса встановлений 2,6-літровий M112, V6, що видає 177 к.с. і 240 Нм. Двигун агрегатується із 5-ступіневою автоматичною коробкою передач.

Але найбільше вражає ціна, за яку українець купив цей ідеальний Mercedes-Benz E-Class W210. Автомобіль обійшовся йому, включаючи вартість доставки та ввізні мита, у 12 800 доларів США. А це означає, що ціна самої машини в Японії коштувала менше 10 000 доларів.

Для розуміння, в Європі і США подібні авто добре цінуються в середовищі колекціонерів і продаються по 30 000 – 50 000 доларів.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що в Україні у 9-річного Mercedes скрутили пробіг мінімум на пів мільйона кілометрів.