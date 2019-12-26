У ТОП найпопулярніших авто Європи раптово просунулася Lada

Весною 2019 року Lada заявила, що йде з європейського ринку. Але якщо судити за статистикою продажу, позиції бренду не впали, а, навпаки, покращилися.
Про це свідчать дані, опубліковані аналітичним агентством Focus2move. Організація склала список ТОП-50 найпопулярніших авто Європи за підсумками січня-листопада 2019 року, який дає повну картину продажу легкових машин в цьому регіоні. Виявилося, що російська марка Lada за рік поліпшила свою присутність на ринку ЄС: якщо в минулому році її модель Granta займала 49-у позицію, а Vesta – 44-у, то тепер вони розташовані на 34-му (+ 26,6%) і 41-му (+ 4,4%) місцях відповідно.
ТОП-50 найпопулярніших авто Європи за 11 місяців 2019 року
news.drom.ru за даними focus2move.com
І це при тому, що в квітні компанія заявила, що згортає свою діяльність на європейському ринку через те, що її двигуни не відповідають екологічним стандартам (плюс є пасивною проблеми з безпекою). Крім того, якість самих автомобілів неодноразово викликала нарікання у європейських споживачів (втім, здебільшого ці проблеми стосуються однієї моделі – Lada 4x4).
Lada Granta
Скріншот з YouTube
Lada Vesta SW
autonews.ru
Можливо, АвтоВАЗу вдалося "впарити" велику партію автомобілів одному чи кільком приватним або державним автопаркам (раніше автомобільному бренду з РФ вдалося подати кілька "Вест" словацької поліції), звідси такі цифри. Але в будь-якому випадку виглядає це дивно. Що ж стосується бестселерів європейського ринку, перше місце як і раніше закріплено за Volkswagen Golf. На другому місці розташувався Renault Clio, а замкнув "трійку" Volkswagen Polo. Четверті і п'яті позиції – у VW Tiguan та Skoda Octavia відповідно.
Як раніше розповідав OBOZREVATEL, Lada 4x4 недавно пережила оновлення, але особливо незмінилася. Зате нарешті отримала нормальні підстаканники.
Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!
Читайте всі новини по темі "Новини автосвіту" на сайті "OBOZREVATEL".