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26 грудня • оновлено в 11:01
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У ТОП найпопулярніших авто Європи раптово просунулася Lada

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Весною 2019 року Lada заявила, що йде з європейського ринку. Але якщо судити за статистикою продажу, позиції бренду не впали, а, навпаки, покращилися.

Про це свідчать дані, опубліковані аналітичним агентством Focus2move. Організація склала список ТОП-50 найпопулярніших авто Європи за підсумками січня-листопада 2019 року, який дає повну картину продажу легкових машин в цьому регіоні. Виявилося, що російська марка Lada за рік поліпшила свою присутність на ринку ЄС: якщо в минулому році її модель Granta займала 49-у позицію, а Vesta – 44-у, то тепер вони розташовані на 34-му (+ 26,6%) і 41-му (+ 4,4%) місцях відповідно.

ТОП-50 найпопулярніших авто Європи за 11 місяців 2019 року

ТОП-50 найпопулярніших авто Європи за 11 місяців 2019 року

news.drom.ru за даними focus2move.com

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І це при тому, що в квітні компанія заявила, що згортає свою діяльність на європейському ринку через те, що її двигуни не відповідають екологічним стандартам (плюс є пасивною проблеми з безпекою). Крім того, якість самих автомобілів неодноразово викликала нарікання у європейських споживачів (втім, здебільшого ці проблеми стосуються однієї моделі – Lada 4x4).

Lada Granta

Lada Granta

Скріншот з YouTube

Lada Vesta SW

Lada Vesta SW

autonews.ru

Можливо, АвтоВАЗу вдалося "впарити" велику партію автомобілів одному чи кільком приватним або державним автопаркам (раніше автомобільному бренду з РФ вдалося подати кілька "Вест" словацької поліції), звідси такі цифри. Але в будь-якому випадку виглядає це дивно. Що ж стосується бестселерів європейського ринку, перше місце як і раніше закріплено за Volkswagen Golf. На другому місці розташувався Renault Clio, а замкнув "трійку" Volkswagen Polo. Четверті і п'яті позиції – у VW Tiguan та Skoda Octavia відповідно.

Як раніше розповідав OBOZREVATEL, Lada 4x4 недавно пережила оновлення, але особливо незмінилася. Зате нарешті отримала нормальні підстаканники.

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Автор
Валентин Петров
Тема
Новини автосвіту
Теги
Lada рейтинг
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Ибрагимов Золтан
Ибрагимов Золтан
Пусть на этом тазике катаются за порэбриком...откуда такие данные...у нас тол ко на свалках можно найти.а порядочный водитель. Эту недоавтомобиль некупит
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Широков Денис
Широков Денис
Ибрагимов Золтан, Вы уже давно превратились в автосвалку Европы
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0
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Хо Хол
Хо Хол
А хде ЗАЗ?
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Мощный Федя
Мощный Федя
Хо Хол, он с бричками конкурирует.
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