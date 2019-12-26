У ТОП найпопулярніших авто Європи раптово просунулася Lada

Весною 2019 року Lada заявила, що йде з європейського ринку. Але якщо судити за статистикою продажу, позиції бренду не впали, а, навпаки, покращилися.

Про це свідчать дані, опубліковані аналітичним агентством Focus2move. Організація склала список ТОП-50 найпопулярніших авто Європи за підсумками січня-листопада 2019 року, який дає повну картину продажу легкових машин в цьому регіоні. Виявилося, що російська марка Lada за рік поліпшила свою присутність на ринку ЄС: якщо в минулому році її модель Granta займала 49-у позицію, а Vesta – 44-у, то тепер вони розташовані на 34-му (+ 26,6%) і 41-му (+ 4,4%) місцях відповідно.

ТОП-50 найпопулярніших авто Європи за 11 місяців 2019 року news.drom.ru за даними focus2move.com

І це при тому, що в квітні компанія заявила, що згортає свою діяльність на європейському ринку через те, що її двигуни не відповідають екологічним стандартам (плюс є пасивною проблеми з безпекою). Крім того, якість самих автомобілів неодноразово викликала нарікання у європейських споживачів (втім, здебільшого ці проблеми стосуються однієї моделі – Lada 4x4).

Lada Granta Скріншот з YouTube

Lada Vesta SW autonews.ru

Можливо, АвтоВАЗу вдалося "впарити" велику партію автомобілів одному чи кільком приватним або державним автопаркам (раніше автомобільному бренду з РФ вдалося подати кілька "Вест" словацької поліції), звідси такі цифри. Але в будь-якому випадку виглядає це дивно. Що ж стосується бестселерів європейського ринку, перше місце як і раніше закріплено за Volkswagen Golf. На другому місці розташувався Renault Clio, а замкнув "трійку" Volkswagen Polo. Четверті і п'яті позиції – у VW Tiguan та Skoda Octavia відповідно.

Як раніше розповідав OBOZREVATEL, Lada 4x4 недавно пережила оновлення, але особливо незмінилася. Зате нарешті отримала нормальні підстаканники.

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