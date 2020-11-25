У Tesla на ходу відклеївся та відлетів дах: інцидент потрапив на відео

У мережі з'явилося відео, яке наочно продемонструвало один з найбільш незвичайних заводських дефектів електромобілів Tesla. Відеореєстратор випадкового автомобіліста зафіксував момент, як у ліфтбека Model S просто на ходу відклеївся панорамний дах.

З опису до ролика, який опублікував YouTube-канал Gustavo Henrique Ruffo, випливає, що інцидент стався 22 листопада на одному з шосе в Китаї. На кадрах можна побачити, що дах автомобіля здуло вітром, після чого він впала на дорогу. На щастя, обійшлося без постраждалих.

Компанія "Тесла" вже встигла відреагувати на інцидент, зокрема, вона заявила: "Після попередніх обстежень в авторизованому сервісному центрі була проведена заміна скла даху автомобіля. Наразі ми з'ясовуємо причину інциденту".

До речі, це вже не перший випадок, коли у електрокарів каліфорнійського виробника зриває дах. Як раніше писав OBOZREVATEL подібний інцидент вже стався з новим кросовером Tesla Model Y в США. Тоді власник попросив у виробника забрати автомобіль і повернути йому гроші.