Новий автомобільний концерн, який з'явиться після злиття PSA Group і FIAT Chrysler Automobiles, отримає назву Stellantis.

У світі з'явився новий автомобільний концерн Stellantis. фото: groupe-psa.com

Stello в перекладі з латинської означає "освітлений зірками". Латинське коріння нової назви "віддає данину поваги багатій спадщині компаній-засновників, тоді як асоціації з астрономією передають дух оптимізму, енергії і поновлення, який стоїть за новим злиттям, що змінює глобальний автомобільний світ".

Керівники двох концернів Карлос Таварес і Майк Менлі на церемонії підписання угоди про злиття. Фото: groupe-psa.com

Нагадаємо, що угоду про злиття двох автомобільних компаній було підписано 18 грудня минулого року. Процес пошуку нової назви стартував незабаром після підписання перших документів про альянс, а реалізацією завдання займалося рекламне агентство Publicis Group.

Лінійка брендів концерну PSA Group. Фото: groupe-psa.com

Назва Stellantis буде використовуватися виключно як корпоративний бренд. У рамках наступного етапу злиття буде представлений логотип, який, поряд із назвою, сформує новий корпоративний фірмовий стиль. Назви та логотипи всіх брендів, що входять до складу концерну Stellantis, залишаться незмінними.

Завершення процесу злиття очікується в першому кварталі 2021 року після схвалення акціонерів, а також виконання антимонопольних та інших нормативно-правових вимог.

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