У США визначилися з найкращим кросовером року

У номінації кращий SUV року кросовер Kia Telluride здобув перемогу відразу в трьох американських конкурсах.

Про це повідомляє прес-служба компанії. Найбільш престижною нагородою для Kia стала перемога в конкурсі North American Car of the Year 2020.

Kia Telluride став переможцем в номінації SUV року за версією NACTOY2020 kiamedia.com

Церемонія нагородження відбулася в Детройті, де були оголошені переможці в номінаціях "Легковий автомобіль", "Кросовер" і "Вантажівка" року. Серед призерів кращим SUV став новий 7-місцевий кросовер Kia Telluride. Нагороди в двох інших номінаціях отримали відповідно Chevrolet Corvette Stingray і Jeep Gladiator.

Kia Telluride kiamedia.com

Новини Kia XCeed завоював престижну нагороду

Kia Telluride kiamedia.com

Новий представник сімейства Kia здобув перемогу у впертій боротьбі з такими конкурентами, як Hyundai Palisade і Lincoln Aviator. Варто зазначити, що для бренду Kia це перша перемога в престижному північно-американському конкурсі.

Kia Telluride kiamedia.com

Раніше перемогу новому кросоверу присудили два авторитетних автомобільних видання Motor Trend і Car & Driver. За версією першого він названий кращим SUV року, а колеги з Car & Driver назвали кросовер в числі 10 кращих автомобілів року.

Kia Telluride kiamedia.com

Як писав раніше OBOZREVATEL, компанія Kia підготувала новий недорогий кросовер.

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