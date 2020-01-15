У США визначилися з найкращим кросовером року

У номінації кращий SUV року кросовер Kia Telluride здобув перемогу відразу в трьох американських конкурсах.
Про це повідомляє прес-служба компанії. Найбільш престижною нагородою для Kia стала перемога в конкурсі North American Car of the Year 2020.
Kia Telluride став переможцем в номінації SUV року за версією NACTOY2020
kiamedia.com
Церемонія нагородження відбулася в Детройті, де були оголошені переможці в номінаціях "Легковий автомобіль", "Кросовер" і "Вантажівка" року. Серед призерів кращим SUV став новий 7-місцевий кросовер Kia Telluride. Нагороди в двох інших номінаціях отримали відповідно Chevrolet Corvette Stingray і Jeep Gladiator.
Kia Telluride
kiamedia.com
Kia Telluride
kiamedia.com
Новий представник сімейства Kia здобув перемогу у впертій боротьбі з такими конкурентами, як Hyundai Palisade і Lincoln Aviator. Варто зазначити, що для бренду Kia це перша перемога в престижному північно-американському конкурсі.
Kia Telluride
kiamedia.com
Раніше перемогу новому кросоверу присудили два авторитетних автомобільних видання Motor Trend і Car & Driver. За версією першого він названий кращим SUV року, а колеги з Car & Driver назвали кросовер в числі 10 кращих автомобілів року.
Kia Telluride
kiamedia.com
Як писав раніше OBOZREVATEL, компанія Kia підготувала новий недорогий кросовер.
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