У США показали концепт таксі, що літає. Відео

У США під час віртуальної виставки CES 2021 компанія General Motors показала концепт таксі Cadillac eVTOL, що літає.

Одномісний транспорт призначений для перевезення заможних пасажирів, пише Tech Crunch. Головний дизайнер General Motors Майкл Симко пояснив, що суть концепту – це презентація світу, який вигляд можутьмати авто Cadillac у "не надто далекому майбутньому".

У компанії зазначили, що в разі втілення проєкту в життя аеротаксі зможе вертикально злітати з дахів хмарочосів та інших відповідних майданчиків та відповідно приземлятися.

Автори концепту повідомили, що Cadillac eVTOL оснащений електромотором потужністю 90 кВт, який надає руху чотирьом роторам. Очікувана максимальна швидкість – 90 км/год.

Також у планах General Motors створення ще кількох концептів. Наприклад, було показано двомісний автомобіль із комфортабельним салоном.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на віртуальному автошоу в Японії компанія Daihatsu покаже відразу 5 цікавих концепт-карів.