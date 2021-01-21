У США опублікували список найпопулярніших автомобілів

Американська компанія iSeeCars опублікувала рейтинг найпопулярніших автомобілів у США за підсумками продажів 2020 року.

Аналітика, опублікована порталом iSeeCars, стала результатом аналізу продажів понад 8 млн старих автомобілів не старших ніж 5 років, а також понад 4,9 млн угод з купівлі нових машин.

Найпопулярнішим автомобілем у США став Ford F-150. "Ford F-150 є бестселером в Америці більш як 40 років, а популярність пікапів сприяє високому обсягу продажів", – коментує виконавчий аналітик iSeeCars Карл Брауер. Цікаво, що з 50 американських штатів F-150 посів перші позиції у 39 із них.

Друге та третє місце також у пікапів – Chevrolet Silverado 1500 посів друге місце, а Ram Pickup 1500 став третім. "Продажі пікапів продовжують залишалися високими та навіть виросли під час пандемії, тоді як всі інші сегменти знизилися, оскільки споживачам вони були потрібні для роботи", – зазначає Брауер.

У ТОП-10 потрапили три компактних позашляховики, включаючи Ford Escape (e Європі він продається під ім'ям Kuga), який посів четверте місце, Nissan Rogue (5) та Chevrolet Equinox (8). "Компактні позашляховики популярні серед покупців завдяки своїй універсальності та вартості, – коментує Брауер. – Оскільки тривалий час це був найбільш швидко зростаючий сегмент серед покупців нових автомобілів, на ринку старих машин є безліч різноманітних кросоверів".

Завершують список чотири легкових моделі, включаючи Honda Civic, яка посіла шосте місце, Toyota Camry (7), Nissan Altima (9) та Nissan Sentra (10). "Ці седани популярні серед тих, хто вперше купує автомобіль, які шукають доступні моделі, а також завдяки своїм високим рейтингам економічності", – пояснює Брауер.

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