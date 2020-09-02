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У салонах авто знайшли місце, яке вчетверо брудніше за унітаз

Віталій Сазонов
Віталій Сазонов
Новини
2,9 т.
У салонах авто знайшли місце, яке вчетверо брудніше за унітаз

Екран мультимедіа майже вчетверо брудніший за кришку унітазу.

Британська компанія Compare the Market вирішила з'ясувати, наскільки салон автомобіля забруднений мікробами. Для цього вона взяла проби з машин і порівняла їх з аналогічними мазками, взятими із сидіння унітазу в туалеті офісної будівлі.

Як пише Automobili, всього було протестовано десять автомобілів різних класів – від компактних кросоверів і пікапів до преміальних моделей. У салоні кожного з цих авто взяли пробу з тих поверхонь, з якими найбільше контактують водій і пасажир. І ось що з цього вийшло.

Найбільш забрудненою частиною автомобіля виявився екран інформаційно-розважальної системи: тут рівень бактерій на 371% вищий, ніж у кришки унітазу. На другому місці – важіль перемикання передач, у якого забруднення більш ніж на 331%. Далі йдуть підрульові покажчики повороту, кермо і важіль стоянкового гальма.

При цьому виявилося, що сімейні авто сильніше заселені бактеріями, ніж робочі – на це вказали дані порівняння мазків із нового кросовера Lexus та брудного пікапа Ford.

Зважаючи на отримані дані, фахівці Compare the Market порекомендували автовласникам частіше чистити й дезінфікувати салон автомобіля незалежно від його призначення – чи то машина для сімейних подорожей або робочих поїздок.

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