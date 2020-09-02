У салонах авто знайшли місце, яке вчетверо брудніше за унітаз

Британська компанія Compare the Market вирішила з'ясувати, наскільки салон автомобіля забруднений мікробами. Для цього вона взяла проби з машин і порівняла їх з аналогічними мазками, взятими із сидіння унітазу в туалеті офісної будівлі.

Як пише Automobili, всього було протестовано десять автомобілів різних класів – від компактних кросоверів і пікапів до преміальних моделей. У салоні кожного з цих авто взяли пробу з тих поверхонь, з якими найбільше контактують водій і пасажир. І ось що з цього вийшло.

Найбільш забрудненою частиною автомобіля виявився екран інформаційно-розважальної системи: тут рівень бактерій на 371% вищий, ніж у кришки унітазу. На другому місці – важіль перемикання передач, у якого забруднення більш ніж на 331%. Далі йдуть підрульові покажчики повороту, кермо і важіль стоянкового гальма.

При цьому виявилося, що сімейні авто сильніше заселені бактеріями, ніж робочі – на це вказали дані порівняння мазків із нового кросовера Lexus та брудного пікапа Ford.

Зважаючи на отримані дані, фахівці Compare the Market порекомендували автовласникам частіше чистити й дезінфікувати салон автомобіля незалежно від його призначення – чи то машина для сімейних подорожей або робочих поїздок.

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