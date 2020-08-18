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У Росії створили позашляховик для Путіна: з'явилися фото

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Aurus Komendant дуже схожий на Rolls-Royce Cullinan. Фото: drom.ru

Aurus Komendant дуже схожий на Rolls-Royce Cullinan. Фото: drom.ru.

Позашляховик Aurus Komendant – частина програми "Єдина модульна платформа", в рамках якої в Росії створюють цілий модельний ряд для президента і чиновників. Тепер машину показали на фото.

Зображення новинки оформили в патентному бюро для реєстрації дизайну позашляховика. Неважко помітити, що Aurus Komendant схожий на Rolls-Royce Cullinan – саме цей автомобіль автори і вирішили скопіювати. Хоча конструктори чомусь говорили про схожість дизайну автомобілів Aurus з радянськими ЗІЛами.

Те ж стосується і більш раннього седану Aurus Senat, якому приписують невипадкову схожість з різними моделями Роллс-Ройс. Власне, Komendant і Senat сильно уніфіковані технічно. Вони побудовані на одній платформі та оснащені двигуном V8 потужністю 598 к.с., автором якого називають Porsche.

Позашляховик Aurus більше схожий на універсал.

Позашляховик Aurus більше схожий на універсал. Фото: drom.ru

Новий Komendant вирушить у продаж не раніше 2022 року, хоча до цього випустити модель на ринок планували в 2021-м, а спочатку – ще раніше. Тому і новий термін може бути не остаточним.

Новий Aurus Komendant уніфікований з седаном Senat

Новий Aurus Komendant уніфікований з седаном Senat Фото: drom.ru

Цікаво, що російським користувачам мережі новий позашляховик для Путіна не сподобався.

Росіяни не оцінили новий Aurus для уряду.

Росіяни не оцінили новий Aurus для уряду. Коментарі на drom.ru

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL повідомляв про дорожні випробування Aurus Komendant в Європі.

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