У продажу з'явилася перша в світі плівка для обігріву фар автомобіля

Японська компанія Denso розробила і вивела на ринок технологію, що вирішує проблему обмерзання та запітніння світлодіодних фар. Вона являє собою плівковий обігрівач, який кріпиться прямо на оптику і підключається до електроніки авто по дротах. Пристрій оцінили у 25 тис. єн (майже 6 700 грн).

Плівковий обігрівач Denso підходить практично до всіх машин. В Японії його почнуть продавати з 1 грудня, через дилерську мережу "Тойота". Розробку будуть пропонувати в якості доопрацювання машин японської марки, повідомляє Autonews.

Розмір плівки становить 70 x 60 мм, площа зони, що обігрівається – 66 x 56 мм. Система автоматично включається, коли температура "за бортом" становить нижче 5 градусів за Цельсієм. Плівка прибирає з фари сніг, лід і конденсат, завдяки чому значно поліпшується видимість.

Виробник підкреслює, що такий обігрівач не боїться зовнішніх впливів, однак рекомендує його міняти раз на рік.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що подібну плівку розробили і в Фінляндії. Однак в тому випадку йшлося про прототип технології, а не серійний продукт.