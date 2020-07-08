У новому Subaru забули поміняти масло: що з ним стало на 36 000 км пробігу

Власник нового кросовера Subaru Crosstrek/XV забув вчасно замінити масло на своєму автомобілі. Отямився він лише в тому момент, коли на одометрі машини було вже 36 315 км. Чим це обернулося, можна побачити в ролику нижче.

Новенький "японець" потрапив до механіків у той момент, коли його плановий ТО було значно прострочений. Для розуміння, якщо використовується мінеральне масло, його потрібно міняти кожні 7000 км. У випадку з синтетичними рідинами інтервал обслуговування становить 25 000 км.

У такому вигляді злили масло з нового Subaru Скріншот відео

В даному випадку несвоєчасне обслуговування призвело до того, що моторне масло сильно змінилося в кольорі (а саме, відчутно потемніло), крім того, зменшилася його загальна кількість (момент зі зливом масла в ролику починається на 2 хв 08 сек). Такий стан загрожує появою великої кількості забруднюючих домішок і може привести до несправності двигуна.

Виходячи з цього важливо нагадати, що автомобілісти завжди повинні пам'ятати про своєчасну заміну моторного масла в своїй машині. Для "залізних коней" воно важливо так само, як для людей кисень.

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