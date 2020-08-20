У Молдові не можуть продати новий Mercedes ось уже як 14 років

Новий Mercedes-Benz, який не можуть продати з 2006 року.. Фото: facebook.com/NEXTCARUA

У Молдові з 2006 року не можуть продати новий Mercedes-Benz. Ось уже як 14 років родстер SLK-клас знаходиться у кишинівського дилера Ghost і йому так і не підшукали нового власника.

Як йдеться на сторінці Next Car в Facebook, цей дилерський центр перестав торгувати машинами ще у 2007 році (тоді дистриб'ютором Mercedes-Benz стала інша компанія), проте сам автосалон як і раніше працює, займаючись лише післяпродажним обслуговуванням (реєстрація, ТО, пр.) . Абсолютно всі автомобілі в ньому реалізували в тому ж 2007 році, за винятком однієї машини, а саме, Mercedes-Benz SLK 2006 року випуску.

Новий Mercedes-Benz, який не можуть продати з 2006 року. Скріншот публікації

Оскільки автомобіль знаходиться в теплому і сухому приміщенні, він відмінно зберігся. Ба більше, родстер взагалі не їздив, його пробіг становить 0 км, а салоні навіть збереглася заводська плівка.

Новий Mercedes-Benz, який не можуть продати з 2006 року. Фото: facebook.com/NEXTCARUA

Під капотом автомобіля – 1,8-літровий двигун на 163 к.с. і 240 Нм, зістикований з 5-ступінчастою АКПП. З такими агрегатами "німець" прискорюється до 100 км/год за 8,5 секунди і досягає максимальної швидкості 224 км/год. У комплектацію SLK входить сидіння з обігрівом, електрорегулюванням і пам'яттю, обігрів керма, кондиціонер, преміальна акустика, Bluetooth.

Новий Mercedes-Benz, який не можуть продати з 2006 року. Фото: facebook.com/NEXTCARUA

Продають автомобіль за 32 700 євро. Для розуміння, точно такий самий Mercedes-Benz SLK на вторинному ринку можна купити за 15 000 – 20 000 євро. Як видно, екземпляр, що зберігся в Молдові, коштує відчутно дорожче, проте в даному випадку мова йде про новий авто, яке вже набуло статусу колекційного.

Новий Mercedes-Benz, який не можуть продати з 2006 року. Фото: facebook.com/NEXTCARUA

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що в Україні виставили на продаж незвичайний електромобіль.

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