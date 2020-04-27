У Mitsubishi з'явилася нова модель: вона копія Renault

За багато років фургон Renault Trafic здобув величезну популярність в різних країнах світу. Але тепер легендарну модель випускає не тільки французька марка – під власним логотипом знаменитий фургон представила Mitsubishi.

Новинка отримала назву Mitsubishi Express – і по дизайну, і по технічній складовій вона ідентична Renault Trafic останнього, п'ятого покоління. Відмінності полягають лише у логотипах, шильдиках, радіаторній решітці, бамперах та списку оснащення. Крім того, модель доступна (в усякому разі, поки що) лише в одній версії – базовій вантажний (але можна вибрати варіант зі звичайною або подовженою колісною базою).

Такий Mitsubishi Express отримав звичайні галогенні фари, нефарбовані бампери, штамповані диски і звичайну передню панель без мультимедіа з сервісами Apple CarPlay і Android Auto. Втім, саме оснащення не можна назвати мізерним: є круїз-контроль, Bluetooth, камера заднього виду, задні парктроніки. Також до арсеналу моделі входять 5 подушок безпеки, система стабілізації, датчики дощу й світла і т.п.

Mitsubishi Express whichcar.com.au

Mitsubishi Express whichcar.com.au

Mitsubishi Express whichcar.com.au

Mitsubishi Express whichcar.com.au

Мотори Mitsubishi Express – турбовані дизелі Рено. Це 1,6- і 2,0-літрові агрегати, що видають 140 і 170 к.с. відповідно. Обидва поєднуються з 6-швидкісною "механікою", проте в пару до старшого двигуна за доплату можна замовити 6-швидкісний "робот". Привід – виключно передній.

Renault Trafic whichcar.com.au

Renault Trafic whichcar.com.au

Renault Trafic whichcar.com.au

Виробляти Mitsubishi Express будуть на тому самому конвеєрі у Франції, де випускають Renault Trafic. Поки новинка заявлена лише у двох регіонах продажу – Австралії та Океанії. Очікується, що вона буде дешевше за оригінальний Трафік, який на австралійському ринку коштує від 24,5 тис. доларів США.

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