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27 квітня • оновлено в 10:44
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У Mitsubishi з'явилася нова модель: вона копія Renault

2.5т
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За багато років фургон Renault Trafic здобув величезну популярність в різних країнах світу. Але тепер легендарну модель випускає не тільки французька марка – під власним логотипом знаменитий фургон представила Mitsubishi.

Новинка отримала назву Mitsubishi Express – і по дизайну, і по технічній складовій вона ідентична Renault Trafic останнього, п'ятого покоління. Відмінності полягають лише у логотипах, шильдиках, радіаторній решітці, бамперах та списку оснащення. Крім того, модель доступна (в усякому разі, поки що) лише в одній версії – базовій вантажний (але можна вибрати варіант зі звичайною або подовженою колісною базою).

У Mitsubishi з'явилася нова модель: вона копія Renault

Такий Mitsubishi Express отримав звичайні галогенні фари, нефарбовані бампери, штамповані диски і звичайну передню панель без мультимедіа з сервісами Apple CarPlay і Android Auto. Втім, саме оснащення не можна назвати мізерним: є круїз-контроль, Bluetooth, камера заднього виду, задні парктроніки. Також до арсеналу моделі входять 5 подушок безпеки, система стабілізації, датчики дощу й світла і т.п.

Mitsubishi Express

Mitsubishi Express

whichcar.com.au

Mitsubishi Express

Mitsubishi Express

whichcar.com.au

Mitsubishi Express

Mitsubishi Express

whichcar.com.au

Mitsubishi Express

Mitsubishi Express

whichcar.com.au

Мотори Mitsubishi Express – турбовані дизелі Рено. Це 1,6- і 2,0-літрові агрегати, що видають 140 і 170 к.с. відповідно. Обидва поєднуються з 6-швидкісною "механікою", проте в пару до старшого двигуна за доплату можна замовити 6-швидкісний "робот". Привід – виключно передній.

Renault Trafic

Renault Trafic

whichcar.com.au

Renault Trafic

Renault Trafic

whichcar.com.au

Renault Trafic

Renault Trafic

whichcar.com.au

Виробляти Mitsubishi Express будуть на тому самому конвеєрі у Франції, де випускають Renault Trafic. Поки новинка заявлена лише у двох регіонах продажу – Австралії та Океанії. Очікується, що вона буде дешевше за оригінальний Трафік, який на австралійському ринку коштує від 24,5 тис. доларів США.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що в Україну приїхав оновлений крос Mitsubishi Pajero Sport.

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Автор
Віталій Сазонов
Тема
Новини автосвіту
Теги
Renault Mitsubishi нові авто
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Комментарии на сайте не модерированы
Кандауров Станіслав
Кандауров Станіслав
Там десь повинен бути ще і Опель. Нічого дивного в цьому немає.
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