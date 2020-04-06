У мережі показали позашляховик, що працює на дровах. Фото

В цілому пікап Dodge Dakota не є надто вже примітним автомобілем у світовій історії. Але цей екземпляр оснащено газогенератором, який необхідно топити дровами.

Складно сказати, що наштовхнуло власника модифікувати свій автомобіль таким чином. Серійно Dodge Dakota, що працюють на дровах, не вироблялись. За цей пікап 1995 року випуску тепер просять 4500 доларів.

Старий пікап Dodge Dakota можна "заправляти" дровами craigslist.org

Цікаво, що технічно газогенератор жодним чином не нашкодив автомобілю. Під капотом залишився штатний V8 об'ємом 5,2 л потужністю 225 к.с. Тому новий власник при бажанні зможе демонтувати дров'яну установку і продовжити користуватися бензиновим мотором.

Старий пікап Dodge Dakota можна "заправляти" дровами craigslist.org

До того ж купити цей пікап Додж можна не тільки через химерну конструкцію. Судячи з фото, автомобіль відмінно зберігся. А його пробіг за 25 років експлуатації склав всього 160 тис км.

Старий пікап Dodge Dakota можна "заправляти" дровами craigslist.org

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