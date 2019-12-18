У мережі показали найкращий молодіжний кросовер на базі Chery

Chery Tiggo 4 поділився платформою, агрегатами і частково кузовом з новим Cowin Showjet. Однак зовні і всередині китайський кросовер отримав власний дизайн.
В першу чергу нова модель орієнтована на молодих покупців. Як з'ясував OBOZREVATEL, бренд Cowin був створений в 2014 році компанією Chery для просування автомобілів бюджетного сегменту.
Cowin Showjet 2020 – новий кросовер на базі Chery Tiggo 4
Cowin Auto
Новий кросовер злегка нагадує Чері Тігго 4, однак унікальних елементів тут достатньо: інші бампери, інше оформлення задніх стійок, нові передні фари і задні ліхтарі.
Варто також відзначити широку фальшрадіаторну решітку і великі повітрозабірники. Задня світлотехніка об'єднана в суцільний блок. Навіть незважаючи на традиційно багату для китайських автомобілів обробку хромованими елементами, Cowin Showjet 2020 виглядає майже по-європейськи.
Кросовер Cowin Showjet отримав незвичайний дизайн
Cowin Auto
Так Cowin Showjet виглядав на ранніх ескізах
Cowin Auto
Інтер'єр вийшов відмінним від спорідненого кросовера. Новинка отримала іншу передню панель і нові карти дверей. Варто відзначити цифровий щиток приладів і великий монітор інформаційно-розважальної системи.
Салон Cowin Showjet відрізняється від Chery Tiggo 4
Cowin Auto
Очікується, що бюджетний кросовер Cowin Showjet отримає два бензинові мотори об'ємом 1,5 л на вибір: атмосферний на 116 к.с. і турбо потужністю 156 к.с. Поки немає жодної інформації про плани компанії вивести модель на глобальний ринок, проте в Китаї купити кросовер можна буде з 2020 року.
Задні ліхтарі Cowin Showjet об'єднані світлодіодною смугою і прикрашені хромом
Cowin Auto
Компактний кросовер Chery Tiggo 4 є донором компонентів для Cowin Showjet
cheryinternational.com
Як розповідав OBOZREVATEL :
Новий кросовер Chery складе конкуренцію кращим моделям у преміальному сегменті.
Як проявив себе сімейний кросовер Chery Tiggo 8 на українських дорогах? Ми вже з'ясували у власному тест-драйві.
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