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18 грудня • оновлено в 20:23
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У мережі показали найкращий молодіжний кросовер на базі Chery

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Chery Tiggo 4 поділився платформою, агрегатами і частково кузовом з новим Cowin Showjet. Однак зовні і всередині китайський кросовер отримав власний дизайн.

В першу чергу нова модель орієнтована на молодих покупців. Як з'ясував OBOZREVATEL, бренд Cowin був створений в 2014 році компанією Chery для просування автомобілів бюджетного сегменту.

Cowin Showjet 2020 – новий кросовер на базі Chery Tiggo 4

Cowin Showjet 2020 – новий кросовер на базі Chery Tiggo 4

Cowin Auto

Новий кросовер злегка нагадує Чері Тігго 4, однак унікальних елементів тут достатньо: інші бампери, інше оформлення задніх стійок, нові передні фари і задні ліхтарі.

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Варто також відзначити широку фальшрадіаторну решітку і великі повітрозабірники. Задня світлотехніка об'єднана в суцільний блок. Навіть незважаючи на традиційно багату для китайських автомобілів обробку хромованими елементами, Cowin Showjet 2020 виглядає майже по-європейськи.

Кросовер Cowin Showjet отримав незвичайний дизайн

Кросовер Cowin Showjet отримав незвичайний дизайн

Cowin Auto

Так Cowin Showjet виглядав на ранніх ескізах

Так Cowin Showjet виглядав на ранніх ескізах

Cowin Auto

Інтер'єр вийшов відмінним від спорідненого кросовера. Новинка отримала іншу передню панель і нові карти дверей. Варто відзначити цифровий щиток приладів і великий монітор інформаційно-розважальної системи.

Салон Cowin Showjet відрізняється від Chery Tiggo 4

Салон Cowin Showjet відрізняється від Chery Tiggo 4

Cowin Auto

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Очікується, що бюджетний кросовер Cowin Showjet отримає два бензинові мотори об'ємом 1,5 л на вибір: атмосферний на 116 к.с. і турбо потужністю 156 к.с. Поки немає жодної інформації про плани компанії вивести модель на глобальний ринок, проте в Китаї купити кросовер можна буде з 2020 року.

Задні ліхтарі Cowin Showjet об'єднані світлодіодною смугою і прикрашені хромом

Задні ліхтарі Cowin Showjet об'єднані світлодіодною смугою і прикрашені хромом

Cowin Auto

Компактний кросовер Chery Tiggo 4 є донором компонентів для Cowin Showjet

Компактний кросовер Chery Tiggo 4 є донором компонентів для Cowin Showjet

cheryinternational.com

Як розповідав OBOZREVATEL :

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Автор
Стас Сіділєв
Тема
Новини автосвіту
Теги
авто кросовер китайський автомобіль бюджетний автомобіль Chery новини
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