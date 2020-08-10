У мережі показали найбільш дивний автомобіль з СРСР

Основою цього дуже дивного автомобіля послужила ГАЗ-24 Волга, від якої незвичайному гетчбеку дісталася платформа, двигун і КПП. Дата появи – 1980 рік, тобто ще за часів СРСР.

Автомобіль отримав незвичайний кузов. Фото: carakoom.com

Кузов автомобіля власник створив самостійно. Таким чином, від початкового автомобіля зовні не залишилося нічого. Вийшов своєрідний гетчбек, силует якого нагадує ІЖ Комбі. Доступ до вантажного відсіку здійснюється через великі багажні двері.

На фото видно, що за другим диваном є ще два крісла – мабуть, автомобіль має семимісне компонування. Доступ в салон здійснюється дуже незвичайним чином. Для цього на кузові є тільки двоє дверей: одна – ліворуч для водія, друга – праворуч для задніх пасажирів. Мабуть, через неї в салон потрапляє і передній пасажир.

У салоні – місця для сімох. Фото: carakoom.com

Зараз цю машину продають в Росії за 500 000 рублів (187 000 грн або близько 6800 доларів).

Доступ всередину організовано дуже незвично. Фото: carakoom.com

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