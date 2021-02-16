У мережі показали місто-привид із десятками ретро машин

На сторінці британської реставраційної майстерні Landbeasts Automobile Classica у Facebook виклали фото міста-примари, де автомобілі стоять без руху з 1974 року. Однак головна проблема, що нічого з цього міста вивезти не можна.

Річ у тім, що всі ці автомобілі та інша техніка розміщені у місті Фамагуста, на Кіпрі. Район Вароша до літа 1974 року був одним із популярних курортів. У зв'язку з великою кількістю туристів у місті було побудовано безліч готелів та туристичних об'єктів, особливо багато їх було у Вароші. Тут любили відпочивати багато знаменитостей, серед яких Бріжит Бардо, Річард Бартон, Елізабет Тейлор, Рекел Уелш та інші.

Але 20 липня 1974 року турецька армія вторглася на Кіпр, а 15 серпня турки зайняли Фамагусту. Внаслідок цих дій країна виявилася розколотою на дві частини: грецьку та турецьку. Грекам, які проживали у Вароші, було наказано покинути місто протягом доби, і з того часу повернення у квартал їм заборонено. До 1990-х років вхід у район був заборонений для журналістів.

Причиною, через яку Вароша залишається покинутою територією, є резолюція Ради безпеки ООН, ухвалена у травні 1984 року. Відповідно до цього документа "спроби заселення будь-якої частини кварталу Вароша будь-ким, крім її жителів, неприпустимі".

У підсумку у Вароші досі збереглася велика кількість автомобільної та іншої техніки. Є тут навіть автосалон компанії Toyota, де можна побачити популярні моделі 70-х років. Та й на вулицях є на що подивитися.

Незважаючи на величезні штрафи (500 євро) за спробу потрапити у "зону відчуження", сміливці примудряються поцупити окремі запчастини, а рідкісні щасливці якимось дивом визволяють з полону навіть цілі автомобілі для подальшої реставрації.

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