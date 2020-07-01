У Києві побачили унікальний позашляховик з українським походженням

Позашляховик Torsus Praetorian являє собою повнопривідний автобус, який виробляє україно-чеська компанія в Словаччині. Один з таких побачили на вулицях Києва.

Фото опублікував TopGir. На ньому зображено позашляховий автобус Torsus Praetorian в темно-зеленому матовому кольорі. Величезні розміри транспортного засобу підкреслює легковий VW Polo, що стоїть поруч.

З фото важко визначити специфікацію конкретного автомобіля. Але максимальна місткість складає 35 осіб. Дорожній просвіт дорівнює без малого 40 см. В основі транспортного засобу використано компоненти MAN, включаючи дизельний двигун потужністю 240 к.с.

Torsus Praetorian. Фото: torsus.eu

Torsus Praetorian. Фото: torsus.eu

В українських силових структурах вже кілька таких автобусів. А нещодавно незвичайний ТЗ удостоївся пари престижних нагород. При цьому Torsus Praetorian прославився на весь світ, а компанія отримала безліч замовлень з різних країн.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL розповідав про рідкісний український автобус ЛАЗ.