У Грузії знайшли унікальне місце з кинутими машинами

Час від часу в різних країнах вдається виявити звалища і парковки з незвичайними кинутими автомобілями. Виявляється, таке місце є і в Грузії.

У мережі показали дивовижні фото майданчика, на якому простоює безліч нікому не потрібних автомобілів. Серед них є дійсно унікальні транспортні засоби.

У Грузії знайшли безліч занедбаних авто carakoom.com

Наприклад, рідкісна пожежна машина Fireliner Westland. За попередньою інформацією, всього вироблено тільки 5 примірників. Назвати цю машину рідкісною – не сказати нічого. Невідомо, яким взагалі чином цей дивовижний ТЗ потрапив до Грузії наприкінці 90-х років минулого століття.

У Грузії знайшли безліч занедбаних авто carakoom.com

У Грузії знайшли безліч занедбаних авто carakoom.com

Також на фото видно білий лімузин Lincoln поряд з іншими американськими седанами, радянський раритет ГАЗ-13 Чайка, армійський позашляховик Volkswagen Iltis, військову повнопривідну вантажівку MAN KAT і безліч іншогї вантажної техніки.

У Грузії знайшли безліч занедбаних авто carakoom.com

У Грузії знайшли безліч занедбаних авто carakoom.com

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL повідомляв про кинуті в спекотній пустелі автомобілі, які продають дуже дешево. Можна відразу купити колекцію з 29 машин, але все одно вийде недорого.

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