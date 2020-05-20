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20 травня • оновлено в 13:38
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У Грузії знайшли унікальне місце з кинутими машинами

3.1т
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Час від часу в різних країнах вдається виявити звалища і парковки з незвичайними кинутими автомобілями. Виявляється, таке місце є і в Грузії.

У мережі показали дивовижні фото майданчика, на якому простоює безліч нікому не потрібних автомобілів. Серед них є дійсно унікальні транспортні засоби.

У Грузії знайшли безліч занедбаних авто

У Грузії знайшли безліч занедбаних авто

carakoom.com

Наприклад, рідкісна пожежна машина Fireliner Westland. За попередньою інформацією, всього вироблено тільки 5 примірників. Назвати цю машину рідкісною – не сказати нічого. Невідомо, яким взагалі чином цей дивовижний ТЗ потрапив до Грузії наприкінці 90-х років минулого століття.

У Грузії знайшли безліч занедбаних авто

У Грузії знайшли безліч занедбаних авто

carakoom.com

У Грузії знайшли безліч занедбаних авто

У Грузії знайшли безліч занедбаних авто

carakoom.com

Також на фото видно білий лімузин Lincoln поряд з іншими американськими седанами, радянський раритет ГАЗ-13 Чайка, армійський позашляховик Volkswagen Iltis, військову повнопривідну вантажівку MAN KAT і безліч іншогї вантажної техніки.

У Грузії знайшли безліч занедбаних авто

У Грузії знайшли безліч занедбаних авто

carakoom.com

У Грузії знайшли безліч занедбаних авто

У Грузії знайшли безліч занедбаних авто

carakoom.com

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL повідомляв про кинуті в спекотній пустелі автомобілі, які продають дуже дешево. Можна відразу купити колекцію з 29 машин, але все одно вийде недорого.

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Автор
Стас Сіділєв
Тема
Новини автосвіту
Теги
б/к автомобіль ретро авто
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