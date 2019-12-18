У гаражі випадково знайшли Chevrolet Corvette з радянською реєстрацією

В одному з гаражів було виявлено покинутий спорткар Chevrolet Corvette 1988 року. Однак найбільше дивує не цей факт: у машини виявилася радянська реєстрація!

Як з'ясував OBOZREVATEL, автомобіль був поставлений на облік у грудні 1993 року – через два роки після розпаду СРСР. Чому ж у нього тоді номери й техпаспорт країни, якої не існує? Все просто: тієї пори в багатьох держструктурах незалежних республік ще не існувало документів власних зразків. Серед таких була і ДАІ.

Chevrolet Corvette з радянською реєстрацією carakoom.com

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Випадок цей справді цікавий: побачити іноземний автомобіль з радянською реєстрацією – велика рідкість, враховуючи, що до Радянського Союзу з-за кордону автомобілі майже не імпортувалися. В останні роки існування країни і після її розпаду деякі іномарки все ж стали завозити, проте до спорткарів, ще й культових американських, справа не доходила.

Chevrolet Corvette з радянською реєстрацією carakoom.com

Chevrolet Corvette з радянською реєстрацією carakoom.com

Зазначимо, що представлений на фото автомобіль – Chevrolet Corvette C4. Це четверте покоління моделі, котре випускалося у 1983-1996 роках. Такий спорткар оснащувався 5,7-літровим двигуном потужністю 230 к.с. і пропонувався у двох версіях – купе й кабріолет.

Chevrolet Corvette С4 turbosquid.com

Яка доля машини – наразі невідомо. Але зважаючи на її хороший стан (з огляду на зображення), є надія, що вона повернеться на дороги.

Як раніше розповідав OBOZREVATEL :

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