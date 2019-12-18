У гаражі під Полтавою виявили 30-річну Волгу без пробігу

В одному з невеликих міст Полтавської області виявили справжній ексклюзив – ГАЗ-2410 "Волга" з пробігом 844 км. Протягом багатьох років автомобіль зберігався на консервації.

Як з'ясував OBOZREVATEL, дана Волга був випущена в 1989 році. У січні 1990-го її придбав один з міліцейських начальників, але їздити на ній не став, оскільки користувався службовою ВАЗ-2106. Унаслідок, машину подалі заховали від сторонніх очей до кращих часів.

ГАЗ-2410 з пробігом 844 км Roma Uracco, Drive2

До початку 2000-х років машина перебувала в маленькому селі, а вже після цього її перегнали на актуальне місце знаходження. Зараз вона належить родичу колишнього власника.

ГАЗ-2410 з пробігом 844 км Roma Uracco, Drive2

ГАЗ-2410 з пробігом 844 км Roma Uracco, Drive2

ГАЗ-2410 з пробігом 844 км Roma Uracco, Drive2

ГАЗ-2410 з пробігом 844 км Roma Uracco, Drive2

Крім рекордно маленького пробігу, знайдений ГАЗ-2410 може похвалитися ще й станом: оскільки машину ставили на зберігання, її ретельно опрацювали мовіллю (її добре видно на фото), щоб кузов і вузли не постраждали від корозії.

ГАЗ-2410 з пробігом 844 км Roma Uracco, Drive2

ГАЗ-2410 з пробігом 844 км Roma Uracco, Drive2

ГАЗ-2410 з пробігом 844 км Roma Uracco, Drive2

У комплекті з автомобілем була знайдена сервісна книжка зі штампом про покупку, інструкція до штатного магнітофона, повний комплект інструментів та навіть дефіцитні запчастини (амортизатори, оптика, ресори, карбюратор та ін.). При цьому Волга виявилася не єдиним "артефактом" у гаражі: поруч з нею перебували 4 ящики горілки і мішок зі згущеним молоком, випущені ще за часів СРСР.

ГАЗ-2410 з пробігом 844 км Roma Uracco, Drive2

ГАЗ-2410 з пробігом 844 км Roma Uracco, Drive2

Відзначимо, що ГАЗ-2410 є останньою версією моделі ГАЗ-24. Автомобіль випускався з 1985 по 1992 роки, за цей час було випущено понад 417 тис. різних модифікацій седана. Це була перша "Волга", яка надійшла у вільний продаж.

ГАЗ-2410 з пробігом 844 км Roma Uracco, Drive2

ГАЗ-2410 з пробігом 844 км Roma Uracco, Drive2

ГАЗ-2410 з пробігом 844 км Roma Uracco, Drive2

Під капотом – 2,4-літровий бензиновий двигун ЗМЗ-402 потужністю 100 к.с. З ним машина прискорювалася до 100 км/год за 18 сек і розвивала максимальну швидкість у 145 км/год.

Як раніше розповідав OBOZREVATEL :

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