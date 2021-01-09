У Європі визначили сімку фіналістів конкурсу 'Автомобіль року'

Журі європейського конкурсу "Автомобіль року" вибрали 7 претендентів на престижну нагороду, а ось хто здобуде перемогу стане відомо 1 березня.

Про це повідомляє пресслужба організації. У нинішньому році за перемогу в конкурсі боротимуться: Citroen C4, Cupra Formentor, Fiat New 500, Land Rover Defender, Skoda Octavia, Toyota Yaris й електричний Volkswagen ID.3. Вибір журі конкурсу був зроблений з 29 претендентів, які з'явилися в шоу-румах у Європі протягом минулого року у щонайменше п'яти європейських країнах. Журі складається з 60 автомобільних журналістів з 23 європейських країн.

Нагадаємо, що вперше конкурс European Car of the Year провели 1964 року, а переможцем тоді став британський Rover 2000. Минулого року нагороди був удостоєний компактний французький хетчбек Peugeot 208. Ця перемога стала шостою для компанії за всю історію конкурсу.

У зв'язку з епідемією коронавірусу 2020 року урочиста церемонія оголошення переможця вперше проводилася у форматі онлайн. Цого року ця сумна традиція продовжиться, а призера конкурсу назвуть 1 березня.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, названо переможця європейського конкурсу Autobest, а в Україні підбили підсумки 2020 року та визначили бестселер серед нових автомобілів.