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10 січня • оновлено в 18:11
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Партію з 34 Mercredes G-Class розпродають за ціною Skoda Octavia

2.1т
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Німецький дилер Mercedes-Benz, компанія Autohaus Lorinser, виставила на продаж партію раритетних Mercedes G-Class. У списку заявлено цілих 34 позашляховика.

Як з'ясував OBOZREVATEL, раніше ці "Гелендвагени" перебували на балансі збройних сил Швейцарії. І зараз їх розпродають за досить привабливою ціною: менше 20 000 євро за штуку (найдешевший з них оцінено у 15 700 євро). Лише три екземпляри оцінили у 47 000 євро – ці автомобілі пройшли повну реставрацію такапремонт.

G-Class, які виставили на продаж

G-Class, які виставили на продаж

autohaus-lorinser.de

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Позашляховики були випущені у проміжку 1989 – 1996 рр. Машини були зібрані під маркою Puch, від звичного цивільного "Гелендвагена" вони відрізняються характерним армійських забарвленням. Під капотом авто – 2,3-літровий бензиновий атмосферний двигун на 116 к.с., зістиковано з автоматичною трансмісією та повним приводом з трьома механічними диференціалами.

G-Class, які виставили на продаж

G-Class, які виставили на продаж

autohaus-lorinser.de

G-Class, які виставили на продаж

G-Class, які виставили на продаж

autohaus-lorinser.de

G-Class, які виставили на продаж

G-Class, які виставили на продаж

autohaus-lorinser.de

G-Class, які виставили на продаж

G-Class, які виставили на продаж

autohaus-lorinser.de

G-Class, які виставили на продаж

G-Class, які виставили на продаж

autohaus-lorinser.de

G-Class, які виставили на продаж

G-Class, які виставили на продаж

autohaus-lorinser.de

Нагадаємо, як раніше писав OBOZREVATEL:

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Автор
Валентин Петров
Тема
Новини автосвіту
Теги
позашляховик Mercedes-Benz
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