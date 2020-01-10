Партію з 34 Mercredes G-Class розпродають за ціною Skoda Octavia

Німецький дилер Mercedes-Benz, компанія Autohaus Lorinser, виставила на продаж партію раритетних Mercedes G-Class. У списку заявлено цілих 34 позашляховика.

Як з'ясував OBOZREVATEL, раніше ці "Гелендвагени" перебували на балансі збройних сил Швейцарії. І зараз їх розпродають за досить привабливою ціною: менше 20 000 євро за штуку (найдешевший з них оцінено у 15 700 євро). Лише три екземпляри оцінили у 47 000 євро – ці автомобілі пройшли повну реставрацію такапремонт.

G-Class, які виставили на продаж autohaus-lorinser.de

Позашляховики були випущені у проміжку 1989 – 1996 рр. Машини були зібрані під маркою Puch, від звичного цивільного "Гелендвагена" вони відрізняються характерним армійських забарвленням. Під капотом авто – 2,3-літровий бензиновий атмосферний двигун на 116 к.с., зістиковано з автоматичною трансмісією та повним приводом з трьома механічними диференціалами.

G-Class, які виставили на продаж autohaus-lorinser.de

G-Class, які виставили на продаж autohaus-lorinser.de

G-Class, які виставили на продаж autohaus-lorinser.de

G-Class, які виставили на продаж autohaus-lorinser.de

G-Class, які виставили на продаж autohaus-lorinser.de

G-Class, які виставили на продаж autohaus-lorinser.de

Нагадаємо, як раніше писав OBOZREVATEL:

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