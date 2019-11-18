Три в одному: Venucia готує новий кросовер

На автошоу в китайському Гуанчжоу представлять новий компактний кросовер Venucia, що став плодом співпраці відразу трьох компаній.

Як стало відомо OBOZREVATEL, на автошоу в Гуанчжоу відбудеться світовий дебют компактного кросовера Venucia. Автомобіль став серійним втіленням концепту The V, показаного на автошоу в Шанхаї навесні нинішнього року.

Серійний Venucia SUV з'явиться в продажу в 2020 році venucia.com

Концепт Venucia The V біл показаний навесні на автошоу в Шанхаї venucia.com

Від прототипу новинка успадкувала загальний силует, радіаторну решітку і задні ліхтарі, що простягнулися на всю ширину корми. Світлодіодні фари стали більшими, а знизу розташовані смужки денних ходових вогнів.

Venucia SUV venucia.com

Кросовер побудований на новій платформі, створеної спеціально для Venucia. Пізніше вона буде використовуватися і на інших моделях марки. За своїми розміру новинка трохи крупніше Nissan X-Trail. Габарити Venucia (Д / Ш / В) – 4691/1905/1694 мм. Колісна база моделі – 2756 мм проти 2705 у X-Trail.

Venucia SUV venucia.com

Під капотом новинки буде розташовуватися бензиновий турбований 1,5-літровий двигун потужністю 140 к.с. Він створений буде поставлятися компанією Shenyang Aerospace Mitsubishi. Допомагати йому буде електромотор-генератор з 48-вольтової системою. Більш детальні технічні дані стануть відомі 22 листопада в рамках презентації моделі в Гуанчжу.

У дилерів марки новинка очікується в майбутньому році. У модельній ієрархії він займе місце на сходинку нижче кросовера Venucia T90, створеного на платформі Nissan Qashqai + 2.

Venucia SUV venucia.com

Нагадаємо, що бренд Venucia був створений в 2010 році компаніями Nissan і Dongfeng, а через два роки почався серійний випуск автомобілів нової марки, призначеної виключно для внутрішнього ринку.

Як писав раніше OBOZREVATEL, компанія Mitsubishi презентувала нові бюджетні моделі.

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