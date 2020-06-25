Toyota за ціною двох Duster: епатажний пікап виставили на продаж

На американському аукціоні Bring A Trailer з'явився дуже незвичайний лот – популярний пікап Toyota Tundra немов зійшов з екрану трилера про світовому апокаліпсис...

2013 Toyota Tundra. фото: bringatrailer.com

В основі проекту лежить популярна модель повнорозмірного пікапа Toyota Tundra CrewMax 2013 року. Автомобіль отримав фірмовий позашляховий пакет TRD Off-Road Package. Кузов прикрасили захисним матово-чорним покриттям Line-X, а колісні арки доповнили розширювачами Bushwacker.

2013 Toyota Tundra. фото: bringatrailer.com

Для подолання броду на автомобілі встановили шноркель ARB Safari. Передній і задній бампер виготовлені за індивідуальним замовленням. Спереду встановлена потужна лебідка Smittybilt X20 на 8 тонн. На даху з'явився експедиційний багажник з кріпленнями для різних аксесуарів і спец інвентарю, а також додаткова світлотехніка.

2013 Toyota Tundra. фото: bringatrailer.com

Підвіску доповнили регульованими амортизаторами Fox Racing Shox спереду і Fox 2.0 Performance Series – ззаду. Кузов ще підняли на 76 мм, встановили додаткові важелі і стабілізатори BDS Suspension.

2013 Toyota Tundra. фото: bringatrailer.com

Знизу все важливі вузли і агрегати закриті захисними панелями. Завершують картину 20-дюймові колісні диски з позашляхової гумою Toyo Open Country M/T.

2013 Toyota Tundra. фото: bringatrailer.com

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2013 Toyota Tundra. фото: bringatrailer.com

У салоні з'явилося багато додаткового обладнання, включаючи систему гучного зв'язку, систему пожежогасіння, різні кріплення для гаджетів і аксесуарів, обладнання для радіозв'язку та інші корисні в екстремальному подорожі речі.

2013 Toyota Tundra. фото: bringatrailer.com

На одометрі незвичайного пікапа всього 77 тисяч км, а в комплекті з машиною йде повний набір документів. На момент публікації за пікап пропонували $ 28700, а аукціон закінчується через 10 годин.

2013 Toyota Tundra. фото: bringatrailer.com

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