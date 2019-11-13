Toyota RAV4 поділилася з Camry повним приводом

Сімейство Toyota Camry і Avalon поповняться повноприводними версіями.

Про це повідомляє прес-служба компанії. Незважаючи на той факт, що все більше людей пересідають на кросовери і SUV, Toyota не забуває про прихильників традиційних седанів. В якості альтернативи компанія пропонує нові версії популярних моделей Camry і Avalon з повнопривідною трансмісією.

Toyota Camry AWD pressroom.toyota.com

Мало хто знає, що Toyota Camry вже одного разу мала повнопривідну версію, яка продавалася на деяких ринках з 1988 по 1991 рік. В цьому році в сімействі моделей Camry і Avalon з'являться нові повнопривідні модифікації. Обидві машини, створені на глобальній платформі TNGA і отримають систему повного приводу Dynamic Torque Control AWD, яка була розроблена інженерами компанії для кросовера RAV4. .

Toyota Camry AWD pressroom.toyota.com

Залежно від дорожньої ситуації електроніка зможе перерозподіляти до 50% крутного моменту до задніх коліс. У звичайних умовах електромагнітна муфта буде відключати привід на задні колеса для економії палива.

Система AWD буде пропонуватися в якості опції для автомобілів, оснащених 2,5-літровим чотирициліндровим бензиновим мотором і 8-ступінчастою автоматичною коробкою передач. Потужність мотора на моделях Camry LE, XLE і SE становитиме 202 к.с., а для Camry XSE і Avalon XLE і Limited вона складе 205 сил. Крім того, більш потужні версії отримають в якості бонусу пару вихлопних труб.

Toyota Avalon AWD pressroom.toyota.com

У компанії Toyota підкреслюють, що застосування повного приводу AWD ніяк не відіб'ється на споживчих якостях машин в порівнянні з їх передньоприводними аналогами. Йдеться про комфорті для пасажирів і розмірах багажного відділення. Єдине, чого не вдалося уникнути, це незначного (+75 кг) збільшення ваги.

Toyota Camry AWD pressroom.toyota.com

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Придбати Toyota Camry AWD можна буде в салонах американських дилерів на початку весни 2020 року, а повнопривідний Avalon очікується до кінця майбутнього року.

Toyota Camry AWD pressroom.toyota.com

Як писав OBOZREVATEL, компанія Toyota представила на автошоу в Токіо цілу гаму унікальних концептів майбутнього.

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