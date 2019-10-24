Toyota представила свій найменший кросовер на базі Yaris

Модельний ряд Toyota поповнився найменшим кросовером, створеним на базі популярного автомобіля Toyota Yaris.
Як повідомляє OBOZREVATEL, для нової моделі, яка отримала ім'я Toyota Yaris LX, в якості основи використували " Тойота Яріс" для ринків Китаю, Латинської Америки, Південно-Східної Азії і ПАР.
Toyota Yaris L X
toyota.com
Такий автомобіль відрізняється від глобальної моделі, представленої в Європі і Японії — варіант для країн, що розвиваються, крупніше, дешевше і простіше в технічному плані.
Toyota Yaris 2020 для глобального ринку
toyota.com
Новий кросовер "Тойота Яріс" продаватимуть тільки на китайському ринку. Від стандартного хетчбека новинка відрізняється обвісом з обробкою з темного нефарбованого пластика, великою передньою решіткою й іншими задніми ліхтарями.
Toyota Yaris L X
toyota.com
Toyota Yaris L X
toyota.com
Технічне оснащення у моделі скромне — машина доступна з єдиним бензиновим двигуном об'ємом 1,5 л потужністю 110 к.с. і 138 Нм крутного моменту, що працює в парі з варіатором. Привід тільки передній. Базова вартість в Піднебесній становить 12,7 тис дол.
Toyota Yaris L X
toyota.com
Toyota Yaris L X
toyota.com
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