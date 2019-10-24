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24 жовтня • оновлено в 13:36
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Toyota представила свій найменший кросовер на базі Yaris

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Модельний ряд Toyota поповнився найменшим кросовером, створеним на базі популярного автомобіля Toyota Yaris.

Як повідомляє OBOZREVATEL, для нової моделі, яка отримала ім'я Toyota Yaris LX, в якості основи використували " Тойота Яріс" для ринків Китаю, Латинської Америки, Південно-Східної Азії і ПАР.

Toyota Yaris L X

Toyota Yaris L X

toyota.com

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Такий автомобіль відрізняється від глобальної моделі, представленої в Європі і Японії — варіант для країн, що розвиваються, крупніше, дешевше і простіше в технічному плані.

Toyota Yaris 2020 для глобального ринку

Toyota Yaris 2020 для глобального ринку

toyota.com

Новий кросовер "Тойота Яріс" продаватимуть тільки на китайському ринку. Від стандартного хетчбека новинка відрізняється обвісом з обробкою з темного нефарбованого пластика, великою передньою решіткою й іншими задніми ліхтарями.

Toyota Yaris L X

Toyota Yaris L X

toyota.com

Toyota Yaris L X

Toyota Yaris L X

toyota.com

Технічне оснащення у моделі скромне — машина доступна з єдиним бензиновим двигуном об'ємом 1,5 л потужністю 110 к.с. і 138 Нм крутного моменту, що працює в парі з варіатором. Привід тільки передній. Базова вартість в Піднебесній становить 12,7 тис дол.

Toyota Yaris L X

Toyota Yaris L X

toyota.com

Toyota Yaris L X

Toyota Yaris L X

toyota.com

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Тема
Новини автосвіту
Місце
Китай
Теги
новини авто Toyota
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