Toyota показала свій найменший SUV

Компанія Toyota офіційно презентувала свій новий суб-компактний кросовер Yaris Cross.

2021 Toyota Yaris Cross toyota.com

Новинку повинні були показати на автошоу в Женеві, в березні цього року, але через скасування виставки, дебют перенесли. Новий представник родини SUV буде представлений на ринку Японії восени нинішнього року, а європейська версія з'явиться в середині 2021 року.

2021 Toyota Yaris Cross toyota.com

На думку творців, Yaris Cross втілює в собі квінтесенцію міського компактного кросовера, який має скромні розміри, але при цьому забезпечує практичність маленького позашляховика.

2021 Toyota Yaris Cross toyota.com

Автомобіль отримав в своє розпорядження нову гібридну силову установку і побудований на глобальній платформі TNGA-B для компактних моделей.

За своїми габаритними розмірами (Д/Ш/В – 4180/1765/1560 мм) новинка істотно поступається своєму родичу CH-R (4390/1795/1565 мм). За величиною колісної бази Yaris Cross на 80 мм менше побратима – 2560 проти 2640 мм.

2021 Toyota Yaris Cross toyota.com

Новинка буде доступна в декількох модифікаціях. Покупцям запропонують бензиновий трициліндровий мотор об'ємом 1,5 літра і гібридний силовий агрегат з аналогічним мотором.

2021 Toyota Yaris Cross toyota.com

У першому випадку на вибір будуть доступні 6-ступінчаста "механіка" або безступінчатий варіатор Direct Shift-CVT, а привід здійснюватиметься на передні колеса. Версію з гібридним силовим агрегатом можна буде замовити як в переднє, так і в повноприводному виконанні.

2021 Toyota Yaris Cross toyota.com

Yaris Cross став логічним кроком на шляху розширення сімейства Yaris, дебют якого відбувся в жовтні минулого року.

2021 Toyota Yaris Cross toyota.com

Нагадаємо, що хетчбек Yaris дебютував в 1999 році і з тих пір розійшовся по світу в декількох поколіннях в кількості 8,71 мільйона примірників.

Сімейство Yaris поплнено версією Cross toyota.com

Для європейського ринку новий кросовер Yaris Cross буде проводитися на заводі Toyota у Франції.

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